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Giriş Tarihi: 20.3.2022

Dünyanın en büyük uydu fuarına Türkiye damgası

BETÜL USTA BETÜL USTA
Dünyanın en büyük uydu fuarına Türkiye damgası
Dünyanın en büyük uydu üreticileri ve uydu operatörlerini bir araya getiren Satellite 2022 Fuarı 22-24 Mart tarihleri arasında ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek. Fuara bu yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), Türksat ve Profen firmaları ile birlikte katılarak çıkarma yapacak. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Ülkemiz artık havacılık ve uzay alanında dünyanın sayılı ülkelerinden biri ve daha yeni başladık diyebiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Geçtiğimiz yıl hizmete giren Türksat 5A ve bu yıl hizmete girecek olan Türksat 5B başta olmak üzere 5'nci nesil uydularının gücü ile fuara katılacak Türksat, kendi üretimi olan PeycON anten ailesiyle fuarda boy gösterecek. Öte yandan bu yıl için 4 milyar dolar tutarında ihracat hedefleyen Türk savunma sanayisi, Kovid-19 salgını sonrasında ilk kez bir fuara "milli katılım" sağlayacak. 21-23 Mart'ta Doha'da düzenlenecek DIMDEX 2022'ye Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, Savunma ve Havacılık Sanayi İhracatçılar Birliği desteğiyle 32 firma katılacak.

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Dünyanın en büyük uydu fuarına Türkiye damgası
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