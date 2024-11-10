Dünyanın en değerli ilaç şirketi Eli Lilly oldu

Dünya genelinde başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz indirimine gitmesi ve sıkı para politikalarını gevşetmesiyle küresel anlamda risk iştahı arttı.

ABD ekonomisinin enflasyonla mücadeleyi resesyona girmeden atlatabileceği ve şirket karlılıklarının güçlü kalacağına yönelik öngörüler ülkedeki hisse senedi piyasalarını rekor seviyelere taşıdı.

Bunun yanı sıra Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıklamasıyla yılın ikinci yarısından sonra borsalarda ilaç, tıbbi teknoloji ve biyofarmasötik şirketleri yatırımcılar tarafından daha çok takip edilmeye başlandı.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Genel Müdürü Jean Kaseya 17 Ekim'de basına yaptığı açıklamada, kıta genelinde M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ölümlerin 1.100'e ulaştığını açıkladı.

Kaseya, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, vaka sayısının 42 bin 438'e yükseldiğini belirtti.

Öte yandan, Kaseya, M çiçeği vakalarının yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini aktardı.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Söz konusu gelişmeler, küresel ilaç firmalarının sipariş ve stratejilerini de etkilerken, yılın 10 ayında dünyanın piyasa değeri en yüksek 10 ilaç şirketinden 8'i pay piyasalarında değer kazandı.

Bu dönemde dünyanın en değerli ilaç şirketi 787,68 milyar dolar ile Eli Lilly oldu.

Eli Lilly'i piyasa değeri sıralamasında 494,3 milyar dolarla Novo Nordisk, 384,88 milyar dolarla Johnson & Johnson, 360,1 milyar dolarla AbbVie, 259,36 milyar dolarla Merck & Co., 253,97 milyar dolarla Roche, 231,96 milyar dolarla AstraZeneca, 219,79 milyar dolarla Novartis, 172,09 milyar dolarla Amgen ve 160,36 milyar dolarla Pfizer takip etti. Dünyanın en büyük 10 ilaç şirketinin 6'sını ABD, 2'sini İsviçre, 1'ini Danimarka ve 1'ini de Birleşik Krallık menşeli şirketler oluşturdu.

EN DEĞERLİ 10 İLAÇ ŞİRKETİ İÇİNDE PAY PİYASALARINDA EN ÇOK KAZANDIRAN ELİ LİLLY OLDU

Yılın 10 ayında dünyanın en değerli 10 ilaç firmasından pay piyasalarında en iyi performansı sergileyen şirket Eli Lilly olurken, şirketin hisse senedi yüzde 42,34 yükselerek 829,74 dolara çıktı. Böylece Eli Lilly, Ocak-ekim döneminde en büyük 10 ilaç şirketi arasında en iyi performans gösteren şirket olarak kayıtlara geçti.

Eli Lilly hisselerini yüzde 31,55 yükselişle ABD'li ilaç üreticisi AbbVie ve yüzde 12,17 değer kazancıyla Roche hisseleri takip etti.

Analistler, Eli Lilly hisselerindeki artışta şirketin çıkardığı zayıflama ilacına olan talebin de etkili olduğunu kaydetti.

EN ÇOK KAYBETTİREN MERCK & CO. OLDU

Dünyanın en değerli 10 ilaç şirketi arasında yatırımcısına en çok kazandıran dördüncü şirket Amgen olurken, şirketin hisse senedi Ocak-ekim döneminde yüzde 11,16 kazançla 320,16 dolara ulaştı.

Novartis hisseleri yüzde 10,52 değer kazancıyla 93,8 İsviçre frangına, Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk hisseleri yüzde 8,22 yükselişle 111,95 İsviçre frangına, AstraZeneca hisseleri yüzde 7,14 artışla 11.042 sterline ve Johnson & Johnson'ın hisseleri yüzde 1,99 kazançla 159,86 dolara çıktı.

Ekim sonu itibarıyla dünyanın en değerli ilk 10 ilaç şirketi arasında 5'inci sırada yer alan ve New York Borsasında (NYSE) işlem gören Merck & Co. şirketinin hisseleri ise yılın Ocak-ekim döneminde yüzde 6,15 değer kaybederek 109,02 dolardan 102,32 dolara geriledi. Pfizer'in hisseleri de yüzde 1,7 değer kaybıyla 28,3 dolara indi.

Buna göre, dünyanın en değerli 10 ilaç şirketinden 8'i Bu yılın Ocak-ekim döneminde kazandırırken, 2 şirketin hisseleri düşüş kaydetti.