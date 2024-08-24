Dünya’nın en iyi 100 limanına Türk damgası…

"EN FAZLA KONTEYNER ELLEÇLEMESİ İSE AMBARLI BÖLGE LİMAN BAŞKANLIĞI İDARİ SINIRLARINDA OLDU"

Denizcilik sektörünün son 22 yılda, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlığında önemli gelişmeler gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir noktada yer aldığını söyledi. Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için durmadan çalıştıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "2023'te Türkiye'nin deniz ticaretinin büyümesiyle birlikte limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artarak 12 milyon 556 bin 401 TEU olarak gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi ise Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında oldu. 2023 yılında Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında faaliyet gösteren liman tesislerinde toplam 3 milyon 170 bin 430 TEU konteyner elleçlendi." dedi.

"AMBARLI LİMANI'NDA KONTEYNER ELLEÇLEME MİKTARI 9 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞARAK YÜZDE 10,6 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde elleçlenen konteynerlerin yüzde 69,7'sini dış ticarette taşınan konteynerler, yüzde 26,7'sini transit yükler ve yüzde 3,6'sını da kabotajda taşınan yüklerden oluştuğunu da ifade eden Uraloğlu, "2023'te Ambarlı Limanı'ndaki konteyner elleçleme miktarı 9 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 10,6'lık bir artış gösterdi. Konteyner ticareti yüzde 10'dan fazla artan Ambarlı, en dikkat çekici başarı hikayesini sergileyerek 2022 yılında 74. iken 2023 yılında listede 64. sıradan listeye girdi. 2022 yılında 2 milyon 867 bin 215 TEU olan konteyner elleçleme miktarı 2023 yılında 3 milyon 170 bin 430 TEU'ya ulaşmıştır." diye konuştu.