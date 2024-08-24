Dünyanın en iyi 100 limanına Türk damgası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 4 Türk limanının, İngiltere'nin önde gelen haber portallarından Lloyd's List'in hazırladığı "İlk 100 Liman 2024 Raporu" listesinde yer aldığını söyledi. Rapora göre, 2023 yılında dünyada konteyner elleçleyen ilk 100 liman arasında Türkiye'den 4 liman bulunduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu, Türk limanlarının sıralamada 2022'ye göre yükselişte olduğunu vurguladı. 2022'de 74. sırada bulunan Ambarlı Limanı'nın 10 sıra yükselerek 2023'te 64'üncü sıradan listeye girdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "2022'de 89'uncu sırada bulunan Kocaeli Limanı 85'e, 92'nci sırada bulunan Mersin Limanı 91'inci sıraya yükseldi" dedi. Uraloğlu, listede 100'üncü sırada bulunan Tekirdağ Limanı'nın ise yerini koruduğunu belirtti. Denizcilik sektörünün son 22 yılda, bir denizcinin oğlu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaptanlığında önemli gelişmeler gösterdiğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünya denizcilik faaliyetleri için çok önemli bir noktada yer aldığını söyledi.Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için durmadan çalıştıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, "2023'te Türkiye'nin deniz ticaretinin büyümesiyle birlikte limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 1.5 artarak 12 milyon 556 bin 401 konteyner olarak gerçekleşti. En fazla konteyner elleçlemesi ise 3 milyon 170 bin 430 konteyner ile Ambarlı'da oldu" bilgisini verdi.Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sahasındaki elleçleme hacminin de önemli ölçüde artmaya devam ettiğini belirten Uraloğlu, konteyner elleçleme miktarının 2023'te önceki yıla göre yüzde 4.8 arttığını ve bu artış sayesinde 2022'de 89'uncu sırada yer aldığı listede 2023'te 85'inci sıraya yükseldiğini duyurdu. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Kocaeli Liman Başkanlığı'nda 2022'de 2 milyon 59 bin 310 olan konteyner elleçleme miktarı 2023'te 2 milyon 159 bin 160 konteynere ulaştı" ifadelerini kullandı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 28 Ağustos Çarşamba günü KKTC'ye giderek yapımı devam eden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bağlantı yollarında incelemelerde bulunacak ve Lefkoşa Çevre Yolu'nun temel atma törenine katılacak. Uraloğlu, KKTC'nin turizm sektörüne ek olarak son yıllarda yeni üniversitelerin hizmete girmesiyle, eğitim alanında da büyük bir atılım gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Bu gelişmeler sonucunda ülkenin mevcut yol güzergâhlarında artan trafik yükünü karşılayacak yüksek standartlı bir karayolu ağı ihtiyacı doğdu. Bu ihtiyaca yanıt vermek için Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nu 20 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik" dedi. Uraloğlu, "Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla seyahat süresi 21 dakikadan 9 dakikaya düşecek" ifadelerini kullandı.