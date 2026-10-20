Dünyanın genç girişimcilerinin gözü Türkiye’de

G20 kapsamında düzenlenen uluslararası iş dünyası buluşmasında, farklı ülkelerden genç girişimcilerin Türkiye'ye yönelik yatırım ve işbirliği ilgisi öne çıktı. SABAH'ın sorularını yanıtlayan Kanada merkezli finansal teknoloji ve sürdürülebilir ulaşım şirketlerinin yöneticileri Türkiye pazarına açılma planlarını paylaşırken, Avrupalı teknoloji temsilcileri de Türk girişimlerinin küresel pazarlara entegrasyonunun önemine dikkat çekti. Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasındaki stratejik konumu, üretim altyapısı ve teknoloji ekosistemi, uluslararası girişimcilerin değerlendirdiği fırsatlar arasında yer aldı. Türkiye, bu yıl G20 Genç Girişimciler toplantısını Avrupa'da düzenledi. TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Viyana'daki zirvede Türkiye'nin özellikle Avrupa ekonomisi açısından öneminin yükseldiğini belirterek, Türk şirketlerinin 10 yılda Avrupa pazarında daha fazla tercih edilir hale geldiğini söyledi. Yıldırım, "Türkiye'nin dışarıda bırakılamayacağının herkes farkında. Lojistik konumu, tedarik zincirindeki yeri, üretim kapasitesi ve üretim kabiliyeti Türkiye'yi vazgeçilmez hale getiriyor" dedi. Viyana'da düzenlenen zirveye 17 ülkeden 450'yi aşkın genç iş insanı katıldı.

TÜRKİYE'YE GİRİŞ PLANIMIZ VAR

Düşük ve sıfır emisyonlu ticari araç filolarına geçiş konusunda faaliyet gösteren FleetZero'nun Kurucu Ortağı ve Operasyon Direktörü Sherena Hussain, Türkiye pazarına yönelik fırsatları araştırdıklarını ve potansiyel iş ortaklarıyla görüşmek istediklerini söyledi. Orta Doğu, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Asya-Pasifik bölgelerinde faaliyet gösterdiklerini belirten Hussain, Dubai'deki bölgesel yapılanmalarının Türkiye'ye genişlemeyi hedeflediğini ifade etti.

BÖLGEYE AÇILAN KAPI

Hussain, "Türkiye pazarındaki fırsatları araştırıyoruz. Dubai'deki ofisimiz üzerinden Türkiye'ye açılmak istiyoruz. Bu nedenle potansiyel iş ortakları arıyor ve pazardaki fırsatları değerlendiriyoruz" dedi. Türkiye'nin otomotiv üretimindeki mevcut altyapısı ve coğrafi konumunun önemli avantajlar sağladığını vurgulayan Hussain, ülkenin Avrupa ve Asya pazarlarına aynı anda erişim sağlayabilen bir üretim ve dağıtım merkezi olabileceğini belirtti. Türkiye'yi Meksika ile karşılaştıran Hussain, Meksika'nın Kuzey ve Güney Amerika pazarlarına erişim avantajına benzer şekilde Türkiye'nin de Avrupa ve Asya arasında konumlandığını söyledi.

ÖZEL BİR KONUMDA

Hussain, "Türkiye güçlü temelleri sayesinde hem Asya'ya hem de Avrupa'ya hitap edebilecek özel bir konumda bulunuyor. Burada önemli olan, doğru araç modellerinin geliştirilmesi ve üretimin uygun maliyetlerle ölçeklendirilebilmesi" değerlendirmesinde bulundu. Elektrikli ticari araçların yaygınlaşmasında yalnızca çevresel hedeflerin değil, maliyet etkinliğinin ve enerji güvenliğinin de belirleyici olduğunu kaydeden Hussain, Türkiye gibi güçlü otomotiv üretim altyapısına sahip ülkelerde dönüşümün yeni istihdam ve ekonomik değer yaratabileceğini ifade etti.

TEMSİLCİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Kanada merkezli fintek şirketi kurucusu ve CEO'su Gharsa Amin de Türkiye'nin uluslararası ödeme sistemleri alanında büyüme potansiyeli taşıyan pazarlardan biri olduğunu söyledi. Toronto merkezli ve 2025 yılında kurulan şirketlerinin sınır ötesi ödemeler ve uluslararası para transferleri alanında faaliyet gösterdiğini belirten Amin, 70 ülkede hizmet sunduklarını ve Avrupa pazarında genişlemeyi hedeflediklerini ifade etti. G20 buluşmasına Kanada delegasyonuyla katıldıklarını anlatan Amin, etkinlik kapsamında Türk temsilcilerle de temas kurduklarını belirtti.

AB LİSANSLAMA SÜRECİ BAŞLADI

Amin, Türkiye'nin şirketlerinin büyüme stratejisinde yer aldığını vurgulayarak, "Türkiye, faaliyet göstermeyi hedeflediğimiz pazarlar arasında. Amacımız Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye arasında uluslararası ödemeleri kolaylaştırmak ve sınır ötesi ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümler geliştirmek" dedi. Amin, şirketin Avrupa'daki faaliyetlerini genişletmek için Birleşik Krallık'taki lisanslama süreçleri üzerinde çalıştıklarını, aynı zamanda Avrupa Birliği pazarında da büyümeyi hedeflediklerini kaydetti. Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinin henüz bir yatırım kararından ziyade pazar araştırması ve büyüme stratejisi aşamasında olduğunu ortaya koyan Amin, Türkiye'nin küresel ödeme ağlarına entegrasyonunda yeni iş birlikleri geliştirilebileceğine işaret etti.

TÜRKLERE AVRUPA AÇILMALI

Future of Technology Institute (FOTI) Almanya Kıdemli Temsilcisi Tobias Bacherle ise Avrupa'nın teknoloji alanında ABD ve Çin'e bağımlılığını azaltmak için yeni uluslararası ortaklıklara yönelmesi gerektiğini söyledi. Avrupa teknoloji ekosisteminin yenilikçi girişimler üretmesine rağmen bu şirketlerin büyümesi ve küresel ölçekte faaliyet göstermesi konusunda finansman ve ölçeklenme sorunları yaşadığını belirten Bacherle, Türkiye'nin de bu çerçevede değerlendirilebilecek ülkeler arasında bulunduğunu ifade etti. Bacherle, Avrupa'nın teknoloji alanında yalnızca kendi kaynaklarına dayanmasının yeterli olmayacağını, diğer ülkelerle ortaklıklar geliştirilmesinin önemli fırsatlar sağlayacağını kaydetti. Türkiye, Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerin teknoloji şirketlerinin büyümesi ve yatırımlara erişimi açısından önem taşıdığını vurgulayan Bacherle, Avrupa'nın özellikle büyüme aşamasındaki girişimlere yeterli finansman sağlayamadığına dikkat çekti. Bacherle, Avrupa'nın teknoloji şirketleri için daha cazip bir yatırım ve büyüme ortamı oluşturması gerektiğini belirterek, Türkiye'deki girişimlerin Avrupa pazarına erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların geliştirilmesini desteklediğini söyledi.

TÜRK FİNTEKLER AVRUPA PAZARINA AÇILMALI

Türk fintek girişimlerinin Avrupa pazarına açılması konusuna da değinen Bacherle, "Türkiye'den ve başka ülkelerden gelen yenilikçi girişimler bulunuyor. Bu şirketlerin Avrupa pazarına erişimini sağlayacak köprülerin kurulması oldukça ilginç ve önemli bir fırsat olabilir" değerlendirmesinde bulundu. Bacherle, Avrupa'nın teknoloji alanındaki rekabet gücünü artırabilmesi için düzenleyici çerçeve, finansman olanakları ve uluslararası iş birliklerinin birlikte ele alınması gerektiğini vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör