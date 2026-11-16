Dünyanın gerçek sınavı Antalya’dan sonra başlayacak! Bakan Kurum’dan dikkat çeken COP31 mesajı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen COP31 Parlamenter Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iklim değişikliğiyle mücadelede parlamentoların rolüne ve Türkiye'nin çevre politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ev sahipliğinde ve Parlamentolar Arası Birlik (PAB) iş birliğiyle gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kurum, iklim hedeflerinin yalnızca konferanslarda alınan kararlarla sınırlı kalmaması, ülkelerin kanunlarına, bütçelerine ve yatırımlarına yansıması gerektiğini vurguladı.

Bakan Kurum, "Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak" dedi.

PARLAMENTOLARA İKLİM MÜCADELESİNDE ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

COP31'in ilk haftasında Antalya'da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü belirten Kurum, enerji, finansman, tarım, su, dirençli şehirler ve sıfır atık gibi konuların ele alındığını söyledi.

Konferanslarda ortaya konulan iradenin ülkelerin yaşamına nasıl yansıtılacağının artık konuşulması gerektiğini ifade eden Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

"İklim hedeflerinin gerçek karşılığı ülkelerde çıkarılan kanunlarda, ayrılan bütçelerde ve yapılan yatırımlarda görülecektir. İşte parlamentoların ağırlığı tam burada ortaya çıkıyor. Burada bulunan parlamenterleri, Antalya'da oluşan iradenin ülkelerimizde karşılık bulması noktasında önemli ortaklarımız arasında değerlendiriyoruz."

COP31 BAŞKANLIĞI DİYALOG VE UZLAŞI TEMELİNDE YÜRÜTÜLÜYOR

Türkiye'nin COP31 başkanlığını diyalog, uzlaşı ve aksiyon temelinde yürüttüğünü belirten Kurum, ülkelerin kalkınma yolları, enerji sistemleri ve finansmana erişim imkanlarının farklı olduğuna dikkat çekti.

Ortak hedefler doğrultusunda hareket edilmesi gerektiğini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"Önce birbirimizi anlamalı, sonra müşterek bir istikamet bulmalıyız. Her ülkenin kendi şartı, kendi imkanı, kendi kalkınma yolu var. Fakat çocukların yaşayacağı dünya ortak, suyun güvenliği ortak, şehirlerimizin dayanıklılığı, gıdanın geleceği, afetler karşısında insan hayatını koruma sorumluluğu ortak. Farklı yollardan yürüyerek bir ortak istikamet kurabiliriz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderler Zirvesi'nde yaptığı adil geçiş çağrısına da değinen Kurum, ülkelerin kalkınma haklarının korunması ve finansman ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini belirtti.

Kurum, "Dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor. Biz uygulama COP'u derken bunu kastediyoruz. Antalya'da konuşulanların konferans salonlarında, bu odalarda kalmasını istemiyoruz. Hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve insanların hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'NİN İLK İKLİM KANUNU 2025'TE KABUL EDİLDİ

Türkiye'nin iklim politikalarında TBMM'nin önemli bir rol üstlendiğini belirten Bakan Kurum, 2021 yılında Paris Anlaşması'nın Meclis tarafından onaylandığını, 2025 yılında ise Türkiye'nin ilk İklim Kanunu'nun kabul edildiğini hatırlattı.

İklim Kanunu ile emisyon azaltımı, iklim değişikliğine uyum, emisyon ticaret sistemi, adil geçiş ve denetim süreçlerinin hukuki çerçeveye kavuştuğunu belirten Kurum, düzenlemenin kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör açısından önemli bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Kurum, "Gazi Meclisimiz iklim hedeflerini bir temenni alanından çıkarıp devletin planlama ve uygulama düzeninin parçası haline getiren çok önemli bir irade ortaya koydu" diye konuştu.

YENİLENEBİLİR ENERJİNİN PAYI YÜZDE 63'E ULAŞTI

Türkiye'nin enerji alanında büyük bir dönüşüm yürüttüğünü belirten Kurum, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik kurulu gücündeki payının yüzde 63 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

Milli Enerji 2040 vizyonuna da değinen Kurum, güneş ve rüzgar enerjisinde 175 gigawatt kurulu güç hedefi bulunduğunu ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNDE 455 BİN KONUT VE İŞ YERİ TAMAMLANDI

6 Şubat depremlerinin 11 ilde 14 milyon vatandaşı etkilediğini ve 108 bin kilometrekarelik alanda yıkıma neden olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kurum, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün kurumları deprem bölgesinde 2 yıl gibi kısa bir sürede 455 bin konut, köy evi ve iş yerini tamamladı" dedi.

Deprem bölgesinde yalnızca konutların değil, altyapı, okul, hastane, meydan, yol ve sosyal yaşam alanlarının da ele alındığını belirten Kurum, şehirlerin dirençli olmasının sadece binaların sağlamlığıyla ölçülemeyeceğini söyledi.

Kurum, "Suyun akması, enerjinin devam etmesi, ulaşımın çalışması, kamu hizmetlerinin kriz anında ayakta kalması gerekir. İklim değişikliği karşısında şehirlerimizi bu manada hazırlarken deprem bölgesinde kazandığımız bu tecrübeden her alanda yararlandık" ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK VE İKLİM MÜCADELESİNDE ORTAK HAREKET VURGUSU

Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan sıfır atık çalışmalarının toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla uluslararası alana taşındığını belirten Kurum, kalıcı sonuçlar elde edilebilmesi için mevzuat, yerel yönetimler, özel sektör, finansman ve vatandaşların birlikte hareket etmesi gerektiğini kaydetti.

Parlamentoların sağlayacağı istikrar ve hukuki güvenin de bu sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

BAKAN KURUM: COP31'İN GERÇEK KARŞILIĞINI O ZAMAN GÖRECEĞİZ

COP31 sonrasında enerji yatırımları, şehirlerin dayanıklılığı, su, ulaşım, atık yönetimi ve sanayi dönüşümü alanlarında somut kararların gündeme geleceğini belirten Kurum, sanayicilerin finansmana erişimi, çalışanların yeni mesleklere hazırlanması, KOBİ'lerin dönüşümü ve gençlerin yeni iş alanlarına ulaşmasının da parlamentoların gündeminde bulunacağını söyledi.

Parlamenterlerin enerji kanunları, bütçe düzenlemeleri, su güvenliği ve iklim yatırımlarına ilişkin karar süreçlerinde önemli sorumluluk üstleneceğini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak. Bir parlamenterin önüne bir süre sonra bir enerji kanunu gelecek. Bir bütçe cetvelinde dirençli şehirler için ayrılan kaynak görüşülecek. Bir komisyonda su güvenliği konuşulacak. Bir başka komisyonda yeni bir iklim yatırımı için hukuki düzenleme yapılacak. COP31'in gerçek karşılığını işte o anlarda göreceğiz"

Konferansın ardından takip edilebilir sonuçlar ortaya konulması gerektiğini vurgulayan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalya'dan birbirimize uygun cümleler yerine takip edilebilir işler bırakalım. Bir yıl sonra dönüp bakalım, hangi kanun ilerledi, hangi yatırım başladı, hangi şehir daha dirençli hale geldi? Hangi kaynak gerçekten o ihtiyacı olan insanlara ulaştı? Birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Tecrübelerimizi paylaşalım. Parlamentoların gücü, geleceği konuşabilmesinin yanında geleceği hukukla şekillendirebilmesindedir."

Haber Girişi Baki Sancak - Editör