Dünyanın ilk ekmeği THY ile hayat buldu

Türk Hava Yolları (THY), Şanlıurfa'nın Taş Tepeler Bölgesi'nde yapılan kazı çalışmaları ışığında ortaya çıkan ve medeniyetin ilk buğday tanesinden yapılan 12 bin yıllık ekmeği tanıttı.Anadolu'nun en eski tahıl türlerinden yapılan tarihteki ilk ekmek, THYnin misafirleriyle Türk kültürünü paylaşma ve geleneklerini modern yeniliklerle birleştirme çabasını yansıtıyor. Dün İstanbul'dan New York'a giden TK3 seferinde resmi olarak menüye dahil edilen bu ilk ekmek için, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Göbeklitepe, Karahantepe ve Fırat Nehri bölgelerinde bir film prömiyeri yapıldı. Yemek öncesinde sıcak olarak servis edilen ekmek, tereyağı ve zeytinyağı ile özel bir torbada, kıtalararası seyahat eden Business Class misafirlerine sunulacak.İstanbul merkezli Türk DO&CO catering şirketi tarafından hazırlanan en eski ekmeğin yapımı sırasında ödüllü Türk gurme şef Ömür Akkor ve akademisyen Çetin Şenkul'den de danışmanlık alındı.THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Dünyanın en iyi lezzetlerini misafirlerine sunan ve bu alanda dünya çapında tanınmış kuruluşlardan birçok ödül alan bayrak taşıyıcı havayolu olarak, Business Class yolcularımızı Anadolu bölgesindeki kazılarda keşfedilen antik buğdaylardan elde edilen, dünyanın en eski ekmeği ile tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk mutfağına özgü olan ve küresel gastronomi tarihinde önemli bir yer tutan bu temel gıdayı misafirlerimize deneyimletmeyi amaçlıyoruz. Uçuş yemekleri alanındaki ödüllü liderliğimizi sürdürürken, misafirlerimizin bu yeni ürünü takdir edeceğini umuyoruz" dedi.THY projesi olarak Anadolu tarım tarihini yansıtan ilk ekmek, Taş Tepeler bölgesinde 12 bin yıl önce evcilleştirilmiş buğdaydan üretilmiş, bunun sonucunda beslenme alışkanlıkları ve sosyal yapılar yeniden şekillenmişti.