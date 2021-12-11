Durarak krizden fırsat çıkaramazsınız

Pandeminin yarattığı olumsuz etkiyle, ekonomilerde yaşanan daralmaya rağmen Türkiye
, küresel yatırımcıların adresi olmaya devam ediyor. Son olarak Fransız Aeroports de Paris Grubu
'nun ana hissedarı olduğu TAV Havalimanları
ile Alman Fraport
ortaklığı Antalya
Havalimanı ihalesini 7 milyar 250 milyon euroluk teklifle kazandı. TAV
Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener
, "Ortaklarımızı Türkiye'ye yatırıma ikna etmekte hiç zorlanmadık. Ülkemizi bildikleri ve geleceğine güvendikleri için kararlar yatırım ve risk komitelerinden takır takır geçti. Türkiye çok büyük bir ülke. Böyle bir zamanda bu yatırımı yapmamız çok önemli. Yatırım yaparken ülkemizi her şeyin önüne koyuyoruz. İnsanlar 'krizden fırsat çıkarmak lazım' diyorlar ama duruyorlar. İşte krizden fırsatlar böyle çıkarılır. Durmayacaksınız, durarak olmuyor bu işler... Biz konuya böyle bakıyoruz" dedi. 90
GÜNDE 1.8 MİLYAR EURO
İhale şartnamesinin kendilerine ciddi sorumluluklar yüklediğini söyleyen Şener, "Bedelin yüzde 25'i peşin ödenecek. 90 gün içinde 1.8 milyar euro ödeyeceğiz. Onun 1 milyar doları TAV ve Fraport tarafından ödenecek, diğeri de kredilendirilecek" diye konuştu. 765 milyon euro da yatırım yapacakları bilgisini veren Şener, Antalya Havalimanı'nda ciddi bir kapasite sorunu olduğuna dikkat çekti.
HEDEF 80 MİLYON KAPASİTE
Yapacakları yatırımlarla Antalya'daki darboğazı aşarak turist sayısını önemli oranda artıracaklarını söyleyen Şener, 1 milyon metrekare apron, 200 bin metrekare terminal binası, çok büyük bir otopark, lojmanlar ve altyapı yatırımı yapacaklarını belirterek, "Üç yılda tamamlanacak 765 milyon yatırımla 35 milyon civarında olan kapasite, 80 milyona çıkarılacak. 2028 ve 2040'ta da birer yatırım daha olacak" ifadelerini kullandı.
ALMATI'DA YATIRIMA BAŞLADIK
ANTALYA Havalimanı ihalesinin yanı sıra mayıs ayında Kazakistan Almatı Havalimanı'nın işletmesini devraldıklarını söyleyen Şener, "Almatı'da yatırımlara başladık. Oraya 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Bir terminal binası ve altyapı yatırımlarıyla havalimanını büyüteceğiz" dedi.
İNŞAATTA BEŞ BİN KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK
İNŞAAT grubuyla birlikte 55 bin çalışanlarının olduğunu söyleyen Şener, sadece havalimanlarında 30 bin çalışanlarının olduğunu kaydetti. Şener inşaatta da 5 bin kişinin istihdam edileceğini söyledi.
GÜNDE 14 SAAT ÇALIŞIYORUM
İŞİ
gereği çok seyahat eden Şener, sadece Alaska ve Latin Amerika'yı görmediğini söyledi. Pandemiden önce yılda 200 gün uçtuğunu belirten Şener, "Pandemide oturdum. Yavaş yavaş seyahatlerim başladı. Sabah erken kalkarım. Günde 14 saat çalışırım" diye konuştu.