Düşük maaş alanları destekleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zamları ile ilgili müjde verdi."Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak" diyen Yılmaz, katıldığı bir televizyon programında emekli maaşları ve enflasyon konularında önemli mesajlar verdi:En düşük emekli maaşını bu yıl yüzde 114 artırdık. Asgari emekli ücretinde nisanda en büyük artışı yaptık... Bütün imkânlarımızı zorlayarak emeklilerimize elimizden gelen en iyi desteği vereceğiz.Yıl sonuna kadar çalışmayı tamamlayacağız. Düşük alanları destekleyici yaklaşımımız olacak.Geçiş sürecindeyiz, politikalarda güncellemeler oldu, yeni bir dönem başladı.Enflasyonla mücadele bu dönemin en temel önceliklerinden biri. Belirsizliklerin azaldığı yeni bir döneme girdik. Bir süre sonra geçici yükseliş yönünü düşüşe bırakacak. Aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz. Gelecek yıl dezenflasyon sürecinin hızlandığını göreceğiz.Burada beklentileri kırmak çok önemli.Kıdem tazminatı ile ilgili henüz bir çalışma yok. Sendikalarla uzlaşmadan bu konularda hiçbir zaman adım atmadık atmayacağız. ANKARABİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE) ile 51 milyar dolar civarında bir paket anlaşması imzalandı. Süreç başladı, uygulamada BAE otoritelerinin Hazine ile görüşmeleri var. 8.5 milyar doları deprem harcamalarında kullanılmak üzere tahvil şeklinde, 3 milyar doları Eximbank ihracatı desteklemek için kaynak sağlanacak. Yıl bitmeden 11.5 milyar dolar bekliyoruz. Yıl başından önce kaynakların Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum.