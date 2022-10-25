Düşünen üreten ve yarışan bir şehir Ordu

SABAH Gazetesi'nin kent buluşmalarına bu kez Ordu ev sahipliği yaptı. Ordu'da Sabah başlığıyla gerçekleşen organizasyonda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ve Ordu Valisi Tuncay Sonel eşlik etti. Yaylaları, plajları, tekneleri, deniz araçlarının kullanımı, su sporları, limanı ve teleferiğiyle Ordu, Karadeniz'in parlayan yıldızı konumunda. Denizden daha fazla yararlanmak amacıyla birçok çalışmaya imza atan, denizi yelken ve kanolarla renklendiren Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz'i dalga sörfünde de iddialı konuma getirme hedefinde. Şehirde yaşanan bütün değişimi Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, meclis salonunda SABAH Yazarları ile paylaştı. Güler şunları anlattı: "Cumhurbaşkanımız 'Ordu'ya git göreve başla' dedi. Biz yöneticiden çok yönlendirmeyi tercih eden bir model uyguladık. Özel sektörün önünü de açmayı planlayan yatırımlar yaptık. Bu kapsamda Ordu'da Büyükşehir Belediyesi olarak 5 şirket kurduk. Ünye'de çöpleri kaldırdık, çöpten enerji üretimine başladık. Fındığa değer katma amacıyla kendi çikolata markamızı kurduk. Yılda 70 bin ton fındık üretip, fındıktan çikolata üretiyoruz. Gıda ve hayvancılığın gelişmesine çok önem veriyoruz. Belediye şirketinden yılda 25 milyon yumurta satıyoruz. Ayrıca turizme çok önem veriyoruz. 300'den fazla şelalemiz var, turizm açsından en yüksek derecedeyiz. Birçok yeni değerimizi turizme kazandıracağız."SABAH yazarlarını belediye binasında ağırlayan Başkan Güler, konuklarına Ordu'nun yöresel yemeklerini ikram ederken bir yandan da hayata geçirdiği projeleri tek tek anlattı. Ordu'nun artık kendi kendine yeten bir şehir olduğunu belirten Güler, "Biz kendi kendine yeten hatta kendi sınırlarını aşan bir Ordu'yu oluşturmaya çalışıyoruz. Tarımda çeşitliği de arttırdık. Düşük maliyetli ve iyi bir gelir kaynağı haline gelmeye başlayan tropikal meyve yetiştiriciliği Karadeniz Bölgesi'nde artık kivi, fındık ve çay kadar önemli hale geliyor. Ordu'da meyve çeşitliliğinin arttırılması, düşük maliyetle üretimi yapılarak üreticilere yeni bir ekonomik kazanç olabileceğini göstermek amacıyla başlayan çalışmalar sonuç verdi. 2022 yılı itibarıyla mango, ejder meyvesi, papaya, armut guava, çilek guava ve kumkuat çeşitlerinden üretimin ilk yılında meyve elde edildi" dediOrdu'nun fındığını, çikolatayla bütünleştirerek farklı lezzetlerde 50'den fazla çikolata çeşidinin üretilmesine katkı sağlayan Çikolata Park projesi, yerli- yabancı turistlerin ve turların uğrak yeri olarak dikkat çekiyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in destekleri ile Gülyalı ilçesinde yaklaşık 60 dönüm üzerine kurulan ve Büyükşehir Belediyesi tarım iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından faaliyetleri sürdürülen Çikolata Park ve bünyesinde bulunan Çikolata Kafe'de hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ve atölye çalışmaları da aynı zamanda Ordu halkına da artı değer katıyor. y2 yıl önce başlatılan Fındık Verimliliği (FINVER) Projesi de fındık üreticilerinden büyük ilgi görüyor. Özellikle il dışında bulunan vatandaşların ilgi gösterdiği projeden yeni sezon için yararlanmak isteyen 870 kişi FINVER danışma hattını arayarak kayıt yaptırdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi iştiraki ORTAR A.Ş. tarafından yürütülen projede aradan geçen sürede üreticilerden kiralanan bahçelerde büyük başarı sağlandı. 2 yıl önce dönümde ortalama 50 ile 70 kg ürün elde edilirken FINVER projesi sonrası dönümden 110 kg ürün elde edildi. Yakalanan bu başarı özellikle il dışında bulunan ve bahçelerine zaman ayıramayan fındık üreticisinin dikkatini çekti. ORTAR A.Ş. danışma hattını arayan 870 üretici projeden yararlanmak üzere başvuruda bulundu. Bahçeler beş yıllığına kiralanıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler tarafından 2 yıl önce başlatılan ve şu an 460 dönümlük fındık bahçesinde uygulanan FINVER projesi ile atıl durumdaki fındık bahçeleri verimli hale geliyor.Gazeteciler bu ziyaretin ardından Ordu'nun tarihi ve turistik mekânlarının yanı sıra Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen yatırımları gezdi. Gazetecilerin bu gezi programının büyük bir bölümüne Başkan Güler'de eşlik etti. Program kapsamında Ordu'da bulunan köşe yazarları inceleme ve geziler sonrası açıklamalarda bulundu. Belediye Başkanı Hilmi Güler ile Ordu sokaklarını gezen Sabah Yazarları esnaftan ve vatandaştan yoğun ilgi gördü. Yazarlar ve şehrin yöneticileri Türk kahvesi eşliğinde hem yorgunluk attı, hem de vatandaşlarla sohbet etme imkânı buldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Ordu'da yapılan yenilikler ve çevre düzenlemeleri hakkında bilgiler verdi.SABAH yazarları daha sonra Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Düzenlenen panelde gençlerle bir araya geldi. Gençler akıllarındaki soruları sordu, SABAH yazarları ise tek tek cevapladı. Dijitalleşen dünyada geleceğin gazeteciliği üzerine gerçekleşen sohbete yoğun ilgi gösterildi.Ordu'nun denizle daha fazla iç içe yaşaması için çalıştıklarını belirten Güler sözlerine şöyle devam etti: "Ordu'yu 4 mevsim yaşayın' sloganıyla başladık. Deniz kenti olmamıza rağmen denizimiz ile arzu ettiğimiz ölçüde barışık değildik. Yaptığımız çalışmalarla denizin hayatımızın bir parçası olmasını hedefledik. Kano, yelken gibi sporları ilimize kazandırdık. Durgun Su Sporları Merkezi ve Kamp Alanı'nı açtık. Dalgaları inceledik ve kışın dalgalı denizde sörf yapma imkanı bulduk. Yıl boyunca 200 günden fazla sörf eğitimine uygun hava ve deniz şartları mevcut. Ordu tam bir dalga sörfü cenneti."