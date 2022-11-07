e-Devlet’te büyük kolaylık! 2 günlük işler 1 dakikada bitecek

'ŞİMDİ DAHA VERİMLİ BİR HİZMET SAĞLANIYOR'

Bazı üreticiler bahçelerinde çalışırken cep telefonlarını kullanarak e-Devlet üzerinden kayıtlarını yenilerken, bazıları ise evlerinden ayrılmadan teknolojinin sunduğu imkandan yararlanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, uygulamadan duyulan memnuniyetini yerinde görmek için Altınordu ilçesindeki bazı mahallelerde üreticilerle bir araya geldi.

Yılmaz, Ordu'nun 128 bin ile Türkiye'de en çok kayıtlı çiftçisi olan iller arasında olduğunu söyledi.

ÇKS işlemlerinin dijital ortamda yapılmasının hem üreticilerin hem de bakanlık personellerinin işlerinin büyük oranda kolaylaştırdığını ifade eden Yılmaz, "Daha önceki süreçte Çiftçi Kayıt Sistemi'ni yapmak isteyen üreticilerimizi il ve ilçe müdürlüklerimize davet ediyorduk. Bu üreticilerle ilgilenmek içinde çok sayıda personelimizi kurumda bekletmek zorunda kalıyorduk. Şimdi bu teknik personelleri sahada çalışmalarını sağlayarak, üreticilere eğitim vererek daha faydalı olmalarını sağlıyoruz" dedi.