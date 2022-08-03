E-ihracat yeni dünyanın tıcaret sırrı mı?

WWB E-Ticaret Ajans Genel Müdürü Ahmet Yağlıcıoğlu "Yeni Dünyanın Ticaret Sırrı: E-İhracat" başlıklı konuşmasında, yeni dünyanın ticaret sırrı e-ticaret'in dönüşerek klasik ihracat yöntemleri kadar değerli olan e-ihracat platformuna dönüştüğünü söyledi. Pandemiyle ivme kazanan online perakendenin gücünün yadsınamayacağının altını çizen Yağlıcıoğlu, şunları söyledi: "E-ihracat'ta online ticaret nereye geldi? En çok bunu merak ediyoruz. Size kısaca birkaç rakamla geldiğimiz yeri özetlemek istiyorum. E-ticaret hacmi dünyada şu an 5 trilyon dolar, 2018 yılı ile kıyaslandığında yüzde 42 bir artış söz konusu. Bu alanda dünya devleri Aliexpress, Amazon, eBay'dan sonra, Türkiye'den çıkan Trendyol, Getir markaları, bizim de bu alanda iddialı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye'nin temel olarak online alışveriş alışkanlıkları değerlendirildiğinde yaş ortalamasının 40 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Mobil uygulamalarda önde gelen ülkeler arasında olmamıza rağmen, e-ihracat henüz yüzde 1 seviyelerinde. Türkiye'de üretilen ürünleri kur avantajıyla satmamız mümkün. Bu alana girecek yatırımcı ve girişimcilere tavsiyemiz, doğru planlama doğru fiyat taktikleri ve iyi bir araştırma yapmalarıdır. Yol haritalarını net olarak önlerine almaları gerekiyor. Bu kapsamda devlet teşvikleri de çok önemli. Bu konuda yeni yasaları takip ediyoruz. 10 ay gibi vadede yatırımın geri alınması bu teşviklerle mümkün."