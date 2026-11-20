Ticaret Bakanlığı
'nın 2026 yılı için güncellediği destek limitleri, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel e-ticaret pazarındaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Düzenleme kapsamında, şartları karşılayan şirketlerin yurt dışı pazaryerlerinde gerçekleştirdikleri satışlardan doğan komisyon giderlerinin yüzde 50'si, belirlenen üst limitler dahilinde devlet tarafından karşılanabiliyor. İşletmeler destekten üç yıla kadar yararlanabiliyor. Özellikle markasıyla uluslararası pazarlara açılmak isteyen üreticiler için önemli bir maliyet avantajı sunan uygulama, KOBİ'lerin yeni müşterilere ulaşmasını ve ihracatını artırmasını amaçlıyor. Destek sayesinde küçük işletmelerin dijital platformlarda satış yaparken karşılaştıkları komisyon yükünün hafifletilmesi ve Türk ürünlerinin küresel pazarlardaki görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.