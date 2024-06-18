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Giriş Tarihi: 18.6.2024

E-imza’dan sonra e-mühür geliyor

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
E-imza’dan sonra e-mühür geliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, elektronik mühür altyapısının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini bildirerek, "Elektronik mühür ile kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kâğıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliğini artıracak bir adımı daha atmış bulunuyoruz" dedi.
Uraloğlu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'nda yapılan elektronik mühür düzenlemelerine dair açıklamalarda bulundu. Elektronik imzanın gerçek kişilere verildiğini ve kişinin ıslak imzasına karşılık olarak geldiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, imza sahibinin kimliğinin doğrulanmasını ve imzalanan verinin bütünlüğünü sağladığını söyledi. Elektronik mührün ise şirketlere verildiğini belirten Uraloğlu, mühür sahibinin kimliğini doğrulama amacıyla kullanılacağını ifade etti.

8 ADET ESHS VAR
Uraloğlu "Elektronik bir dokümanda mühürlenen verinin bütünlüğü elektronik mühür ile sağlanacak. Kamu işlemlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra zamandan, kâğıttan ve birçok diğer giderden tasarruf sağlayacak, resmi evrak güvenliği artacak" dedi. Türkiye'de, 8 adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı (ESHS) bulunduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, "Yönetmelik ile düzenlenen elektronik mühürler de elektronik imza mevzuat kapsamında faaliyet gösteren ESHS'ler tarafından verilebilecek" diye konuştu.
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E-imza’dan sonra e-mühür geliyor
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