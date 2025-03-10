E-ticaret firmalarına yeni düzenleme: Bildirmeyene ceza geliyor!

YOUTUBE, SOSYAL MEDYA, INFLUENCERLAR...

Yani e-ticaret platformları bundan sonra Youtube, sosyal medya ve influencerlara yaptırdıkları reklamlardan da sorumlu olacak ve bunları bakanlığa bildirecek. Bildirmeyene cezai işlem uygulanacak.

Öte yandan komisyon indirimleri de bakanlık tarafından denetim altına alınacak. Büyük ölçekli işletmelerin komisyon indirimi belirli bir sınır dahilinde yapması sağlanarak aşırı indirimlerle haksız rekabet oluşumu önlenecek.