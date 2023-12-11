E-Ticaret ve e-ihracatın kalbi Trabzon’da attı

Trabzon, tarihinin en kalabalık eğitim organizasyonlarından birine ev sahipliği yaptı. Worldef E-ticaret Vakfı tarafından e-ticaret ve e-ihracat farkındalığını artırmak amacıyla gerçekleştirilen Anadolu Turnesinin Karadeniz ayağı Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ev sahipliğinde Trabzon bir otelde gerçekleştirildi. 2 gün süren ve 700 katılımcının ağırlandığı etkinlikte e-ticaret alanının duayen isimleri ve sektör profesyonelleri bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla ele alındı. Amazon, Alibaba, Etsy gibi dünya devi şirketlerin yetkilileri dahil toplam 16 farklı konuşmacının sahne aldığı ve yapay zekanın e- ihracata katkısından, e-ticaret yazılım ve entegrasyonlarına, e-ihracatta pazaryerlerinden, e- ticaretin lojistiği ve e-ihracatta dijital pazarlamaya kadar e-ticaret ve e-ihracat tüm boyutları etkinliğin soru-cevap bölümleri ile devam etti.

Etkinliğin açılışında konuşan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "E-ticaret ve e-ihracat pandemiden önce de hayatımızdaydı ancak, pandemiyle birlikte hayatımızın büyük oranda merkezine yerleşti. Bu nedenle e-ticaret ve e-ihracat artık firmalarımız için bir opsiyon değil bir zorunluluk haline geldi. Dünyadaki trendler izlendiğinde kısa zamanda e-ticaretin geleneksel ticareti yakalayacağına hatta geçeceği de aşikar. Bu nedenle firmalarımızı e-ihracata teşvik etmek amacıyla devletimiz de Ağustos ayında e-ihracata yönelik destek mekanizmalarını devreye aldı. Biz de Doğu Karadeniz Bölgemizde bu ticaret metodunun yaygın kullanımını sağlamak ve bu alanda faaliyet göstermek isteyen girişimcilere yol göstermek amacıyla Worldef E-Ticaret Vakfı iş birliği ile bu programı gerçekleştirdik. Katılımcıların yoğun ilgisi sayesinde kısa sürede kontenjanlar doldu. E-ticaret ve e-ihracata gösterilen bu yoğun ilgi ve katılım, bizler için sektörün geleceğinin ne kadar parlak olduğunun bir göstergesi" dedi.

"Tüm eğitimlerin organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

Gürdoğan, "DKİB olarak hedefimiz dünya ticaret sistemlerinde yaşanan her gelişmeyi ve ortaya çıkan tüm teknolojik imkanları bölgemizde faaliyet gösteren ticaret erbabına ulaştırmak, Doğu Karadeniz Bölgemizin her alanda tüm ticaret sistemlerinde yetkin duruma gelmesini sağlamak ve bölge ihracatımızı daha yüksek seviyelere ulaştırmak. Bu nedenle e-ihracat başta olmak üzere üyelerimizin ihtiyaç duyduğu tüm eğitimlerin organizasyonlarını gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.