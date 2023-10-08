E-ticarette dijital casusluğa geçit yok

Türkiye'de 42 milyon kullanıcı ve 1 trilyon liralık büyüklüğe ulaşan e-ticaret sektöründe vatandaşların ticari verilerini korumak ve dijital casusluğu önlemek için bir dizi tedbir hayata geçiriliyor. Son dönemde ABD ve Çinli firmaların karıştığı dijital veri skandalları Türkiye'yi harekete geçirirken, son çıkarılan E-Ticaret Kanunu ile vatandaşların ticari verilerinin sadece ticaretin geliştirilmesinde kullanılabileceği, başka ülkelerle paylaşılamayacağı hükmü getirildi. Son günlerde Türkiye'de Trendyol ile faaliyet gösteren Çinli Alibaba ve ABD'li e-ticaret devi Amazon'un karıştığı ticari veri skandalları Türkiye'yi bu alandaki önlemleri artırmaya yöneltti. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dünyada online alışveriş yapanların sayısı 2.8 milyar kişiye ulaşırken, ABD nüfusunun yüzde 65'i, Çin'in yüzde 46'sı, İngiltere'nin yüzde 73'ü, Almanya'nın yüzde 70'i ve Türkiye nüfusunun ise 42 milyona denk gelen yüzde 49'u online alışveriş yapıyor. Ticari verilerin başka ülkeler tarafından ele geçirilmesinin risklerine değinen Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, "Son yıllarda küresel olarak siber tehditler tedarik zincirlerine ve e-ticaret sitelerine yönelmiştir. Kişisel veriler ile o ülkeyi hedef alan siber saldırılar yapılabilir. Biz buna siber savaşlar diyoruz. Regülasyonların daha sıkı hale getirilmesi gerekiyor" dedi.