E-ticarette fiyat artışına ‘stop’aj

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tüketicilerin e-ticarette fiyat artışına maruz kalmaması için stopaj düzenlemesini masaya yatıracak. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle 1 Ocak 2025'ten sonra firmalara elektronik pazaryerlerindeki mağazalarından yaptıkları her bir satış için e-ticaret platformlarına gelir veya kurumlar vergisi stopajı yapması öngörüldü. Yeni yılda başlaması planlanan yeni sistem ile e-ticaret platformları, satıcılardan vergi kesintisi yaparak Maliye'ye ödeme gerçekleştirecek.Kanuni stopaj oranı gelir vergisi mükellefleri için yüzde 15, kurumlar vergisi mükellefleri için yüzde 25 olacak. Nihai stopaj oranı Cumhurbaşkanı Kararı'yla belirlenecek. Yapılacak stopajlar satıcıların geçici vergi ve yıllık gelir/kurumlar vergisi beyannamelerinde hesaplanan vergiden indirilecek. İndirilemeyen kısmın nakden veya mahsuben iade alınması sağlanacak. Stopaj KDV hariç satış tutarı üzerinden yapılacak. Örneğin, bir firma kendi internet mağazası dışında bir e-ticaret platformunda bir ürün satarsa doğrudan stopaj yani vergiye muhatap olacak.Platform ve satıcıların stopaj düzenlemesi için gereken finansal ve teknolojik altyapıyı geliştirmelerine zaman sağlanması açısından geçiş süreci olarak 6 ay için stopaj oranının sıfır olarak belirlenmesi yönünde talepleri bulunuyor. Sektör yeni düzenlemede stopajın binde 5'i geçmemesini istiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, enflasyonla mücadele hedeflerinin sekteye uğramaması açısından düzenlemeyi yeniden masaya yatırarak kapsamlı bir çalışma yapacak.