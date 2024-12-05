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Giriş Tarihi: 6.12.2024

E-ticarette müşteri memnuniyeti dönemi

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
E-ticarette müşteri memnuniyeti dönemi
E-TİCARETTE internet alışverişlerinde vatandaşın yaşadığı sorunların hızla çözümü için yeni uygulama devreye alınıyor. Buna göre e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde, satıcının telefon numarası yerine platformun müşteri hizmetlerinin telefonu olacak. Alışverişiyle ilgili sorunu olan müşterilerin aramaları, e-ticaret platformunun numarası üzerinden satıcı şirkete iletilecek. Doğrudan aktarmanın mümkün olmadığı hallerde ise arayan bilgisi satıcıya iletilerek müşteriye dönüş yapılması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın esnaf örgütlerine iletilen yazısına göre; Hepsiburada, Trendyol, Amazon, PttAVM gibi platformlar üzerinden yapılan alışverişlerdeki mesafeli satış sözleşmesi metinlerinde, internet platformu sahibinin müşteri hizmetleri telefonunu verilecek.
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E-ticarette müşteri memnuniyeti dönemi
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