E-ticarette müşteri memnuniyeti dönemi

E-TİCARETTE internet alışverişlerinde vatandaşın yaşadığı sorunların hızla çözümü için yeni uygulama devreye alınıyor. Buna göre e-ticaret platformları üzerinden yapılan alışverişlerde, satıcının telefon numarası yerine platformun müşteri hizmetlerinin telefonu olacak. Alışverişiyle ilgili sorunu olan müşterilerin aramaları, e-ticaret platformunun numarası üzerinden satıcı şirkete iletilecek. Doğrudan aktarmanın mümkün olmadığı hallerde ise arayan bilgisi satıcıya iletilerek müşteriye dönüş yapılması sağlanacak. Ticaret Bakanlığı'nın esnaf örgütlerine iletilen yazısına göre; Hepsiburada, Trendyol, Amazon, PttAVM gibi platformlar üzerinden yapılan alışverişlerdeki mesafeli satış sözleşmesi metinlerinde, internet platformu sahibinin müşteri hizmetleri telefonunu verilecek.