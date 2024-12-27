E-ticarette uygulanacak yeni cezalar Resmi Gazete’de

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, '6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Söz konusu kanunun 'Ceza hükümleri' başlıklı 12'nci maddesinde düzenlenen idari para cezaları, 1 Ocak 2025'ten itibaren 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 'İdari para cezası' başlıklı 17'nci maddesinin 7'nci fıkrası gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak ilan edilen yüzde 43,93 oranında artırılarak uygulanacak. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan '6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 12'nci Maddesine Göre 2025 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile elektronik ticarette haksız ticari uygulamalara ilişkin aykırılıkların tespiti durumunda uygulanacak idari para cezalarının güncel hali şöyle:

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının ticari faaliyetlerini veya ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan uygulamalarda bulunan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya haksız uygulamada bulunulan her bir hizmet sağlayıcı için uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 22 bin 807 lira, üst sınır ise 228 bin 071 TL oldu.

Elektronik ticaret hizmet sağlayıcının aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapan ya da sözleşmede buna imkan sağlayan herhangi bir hükme yer veren elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya her bir aykırılık için uyglanacak idari para cezasının alt sınırı 22 bin 807 TL, üst sınırı 228 bin 071 TL oldu.

Süresi içinde ödeme yapmayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için 22 bin 807 TL'den az olmamak üzere, 30 güne kadarki süre aşımlarında ödenmeyen tutar kadar, 30 günü geçen süre aşımlarında ise süresinde ödenmeyen tutarın 2 katı olarak uygulanacak.

Ürünün satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dahil olmak üzere, elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyı kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için uygulanacak idari para cezası 1 milyon 140 bin 357 TL olarak uygulanacak.

Bakanlık tarafından yapılan uyarıya rağmen aracılık sözleşmesi hükümlerinin açık ve anlaşılır olmasını veya sözleşmenin kolayca erişilebilir olmasını sağlamayan elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya, her bir aykırılık için uygulanacak idari para cezası 22 bin 807 TL olarak uygulanacak.

Aracılık sözleşmesinde herhangi bir objektif ölçüte yer verilmediği halde ya da kamu kurumlarına veya adli mercilere başvuruda bulunulduğu gerekçesiyle elektronik ticaret hizmet sağlayıcıyı sıralama ya da tavsiye sisteminde geriye düşüren, sunulan hizmeti kısıtlayan, askıya alan veya sonlandıran elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıya haksız uygulamada bulunulan her bir elektronik ticaret hizmet sağlayıcı için uygulanacak idari para cezası 684 bin 214 TL olarak uygulanacak.

İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELERİ SUNMAYANLAR

Ayrıca, bilgi ve belge sunulmaması ile bakanlık tarafından istenilen bilgilerin bakanlıkça oluşturulan sisteme bildirilmemesi durumunda uygulanacak idari para cezalarının alt ve üst sınırları da güncellendi. Buna göre bakanlık tarafından talep edilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtları sunmayan kişiler ile elektronik ticaretin gelişiminin izlenebilmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla bakanlık tarafından istenilen bilgileri, bakanlıkça oluşturulan 'Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne bildirmeyen gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişiler için uygulanacak idari para cezasının alt sınırı 114 bin 035 TL, üst sınırı ise 570 bin 178 TL olarak uygulanacak.

ERİŞİMİN ENGELLENMESİ KARARI ALINABİLECEK

Bakanlıktan lisans almayan veya lisansını yenilemeyen elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcıları ve/veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcılarına, 22 milyon 807 bin 147 TL tutarında idari para cezası uygulanacak ve aykırılığın giderilmesi için 60 gün süre tanınacak. Bu süre içinde aykırılığın ortadan kaldırılmaması durumunda, 45 milyon 614 bin 295 TL tutarında idari para cezası uygulanacak ve aykırılığın giderilmesi için 30 gün süre verilecek. Verilen 30 günlük sürede de aykırılık ortadan kaldırılmazsa, 91 milyon 228 bin 591 TL idari para cezası uygulanacak ve aykırılığın giderilmesi için 15 gün daha süre verilecek. Belirtilen süreler içerisinde aykırılığın giderilmemesi halinde, bakanlık tarafından, elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcısının ve/veya elektronik ticaret hizmet sağlayıcısının ilgili internet adreslerine yönelik içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı alınabilecek.