Ebeveynler dikkat! Çocuğunuza bu ürünlerden almayın: Ticaret Bakanlığı tek tek ifşa etti

Ticaret Bakanlığı ekipleri denetlemelerine ara vermeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi Ticaret Bakanlığı da ifşalarını sürdürüyor.

Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde birçok uygunsuzluk tespit edildi ve satıştan men ve piyasadan toplatma kararları alındı.