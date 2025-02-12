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Giriş Tarihi: 12.2.2025 15:19 Son Güncelleme: 12.2.2025 15:41

Ebeveynler dikkat! Çocuğunuza bu ürünlerden almayın: Ticaret Bakanlığı tek tek ifşa etti

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere ilişkin ifşalarını yapmaya devam ediyor. Son yapılan denetimlerde çocuk çantasından kurşun, bebek tulumundan kopan çıtçıt, çocuk mayosunda ise boncuk bulunmasından dolayı toplatma ve satılmalarına yasak getirildi. İşte bakanlığın ifşaladığı o marka ve ürünler...

Ebeveynler dikkat! Çocuğunuza bu ürünlerden almayın: Ticaret Bakanlığı tek tek ifşa etti

Ticaret Bakanlığı ekipleri denetlemelerine ara vermeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi Ticaret Bakanlığı da ifşalarını sürdürüyor.

Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde birçok uygunsuzluk tespit edildi ve satıştan men ve piyasadan toplatma kararları alındı.

OKUL ÇANTASINDA KURŞUN ÇIKTI

Okul çantasında limitlerin üzerinde kurşun, bebek tulumunda kopan çıtçıt, çocuk mayosunda boncuk süslemeler, kol saatinde limit üzerinde nikel gibi buluntular tespit edildi.

SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER

Bazı maddeler limitler dahilinde ürünlerde bulunurken limitleri aşması halinde insan sağlığına zarar veriyor. Bu nedenle ürünlerin piyasadan toplatılıp imha edilip, satışlarının da yasaklanması kararı alınıyor.

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Ebeveynler dikkat! Çocuğunuza bu ürünlerden almayın: Ticaret Bakanlığı tek tek ifşa etti
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