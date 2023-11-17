Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri EBRD Başkanı Renaud-Bosso Türkiye’yi ziyaret edecek
Giriş Tarihi: 17.11.2023 13:57 Son Güncelleme: 17.11.2023 13:59

EBRD Başkanı Renaud-Bosso Türkiye’yi ziyaret edecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso’nun 20 Kasım’da Türkiye’ye ziyarette bulunarak, Türk yetkililer ile görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.

AA
EBRD Başkanı Renaud-Bosso Türkiye’yi ziyaret edecek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) yapılan açıklamada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso'nun 20 Kasım tarihinde Türkiye'ye 4 gün sürecek bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu ziyaretin şubat ayında Türkiye'de yaşanan depremlerin ardından Renaud-Basso'nun Türkiye'ye ilk ziyareti olacağı kaydedildi. Renaud-Basso'nun ziyaret kapsamında üst düzey devlet yetkileri ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve uluslararası ortaklarla bir dizi görüşmenin gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Açıklamada, ziyarette Renaud-Basso'nun, Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri ve Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile görüşmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Banka açıklamasında EBRD Başkanı Renaud-Basso'nun Türkiye ziyareti kapsamında ayrıca depremden etkilenen bölgelere gitmesinin beklendiği belirtilirken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşmelerin de planlandığı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen EBRD Başkanı Renaud-Basso, "Türkiye, faaliyet gösterdiğimiz birçok ülke için kilit pazarlarımızdan ve ticarete açılan kapılarımızdan biri. Bu nedenle, ülkenin canlı özel sektörünü ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasını desteklemeye kesinlikle kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Renaud-Bosso, "EBRD ile Türkiye arasındaki ortaklığın (depremden) etkilenen bölgede daha yeşil, daha dayanıklı bir yeniden yapılanma sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Gelecek ay Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP28) yapılacağını anımsatan Renaud-Bosso, "Ayrıca EBRD'nin, Türkiye'nin 2053 yılına kadar karbon nötr olma taahhüdünü yerine getirmesi açısından kritik önem taşıyan, en fazla emisyon salan sektörlerin karbondan arındırılması (sürecini) nasıl hızlandırabileceğini tartışmayı da sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

EBRD, 2022 yılında tüm faaliyette bulunduğu ülkeler içerisinde en yüksek yıllık yatırımı 1,63 milyar avro ile Türkiye'ye gerçekleştirdi.

Banka, Türkiye'de 2009 yılından bu yana 431 projeye toplam 19,2 milyar avro yatırım yaptı.

Bu yatırımların yüzde 90'ından fazlası ise özel sektör projelerinde gerçekleştirildi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
EBRD Başkanı Renaud-Bosso Türkiye’yi ziyaret edecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA