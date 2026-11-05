EBRD Türkiye’ye 2,7 milyar avroyu aşan yatırım yapacak: 1,7 milyar avro sadece bu projelere ayrıldı

EBRD YATIRIMLARININ 1,7 MİLYAR AVROSU YEŞİL PROJELERE

Türkiye'deki yatırımların önemli bölümünün yeşil projelere yöneldiğini belirten Renaud-Basso, 2,5 milyar avroluk yatırımın 1,7 milyar avrosunun şimdiden yeşil projelere ayrıldığını açıkladı.

Renaud-Basso, "Ayrıca, Türkiye'nin yeşil gündemi gerçekten benimseyen gelişmekte olan bir piyasa olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye'deki en büyük kurumsal yatırımcıyız ve yılın bu zamanına kadar Türkiye'ye 2,5 milyar avro yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar bu yatırımların geçen yılki seviye olan 2,7 milyar avroyu aşmasını bekliyoruz. Bu miktarın 1,7 milyar avrosu şimdiden yeşil projelere ayrıldı." ifadelerini kullandı.

Yeşil projelerin önemli bölümünü enerji verimliliği, elektrifikasyon ve yeşil dönüşüme katkı sağlayan diğer yatırımların oluşturduğunu belirten Renaud-Basso, bu alandaki çalışmaların süreceğini kaydetti.