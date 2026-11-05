EBRD Türkiye’ye 2,7 milyar avroyu aşan yatırım yapacak: 1,7 milyar avro sadece bu projelere ayrıldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin yeşil dönüşümü benimseyen gelişmekte olan piyasalardan biri olduğunu belirterek, ülkedeki yatırımlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. EBRD'nin Türkiye'ye bu yıl gerçekleştirdiği yatırım 2,5 milyar avroya ulaştı. Renaud-Basso, yıl sonuna kadar bu tutarın 2,7 milyar avroyu aşarak geçen yılın seviyesinin üzerine çıkmasını beklediklerini söyledi.
Renaud-Basso, bankanın Londra'daki genel merkezinde, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
EBRD YATIRIMLARININ 1,7 MİLYAR AVROSU YEŞİL PROJELERE
Türkiye'deki yatırımların önemli bölümünün yeşil projelere yöneldiğini belirten Renaud-Basso, 2,5 milyar avroluk yatırımın 1,7 milyar avrosunun şimdiden yeşil projelere ayrıldığını açıkladı.
Renaud-Basso, "Ayrıca, Türkiye'nin yeşil gündemi gerçekten benimseyen gelişmekte olan bir piyasa olduğunu düşünüyorum. Biz Türkiye'deki en büyük kurumsal yatırımcıyız ve yılın bu zamanına kadar Türkiye'ye 2,5 milyar avro yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar bu yatırımların geçen yılki seviye olan 2,7 milyar avroyu aşmasını bekliyoruz. Bu miktarın 1,7 milyar avrosu şimdiden yeşil projelere ayrıldı." ifadelerini kullandı.
Yeşil projelerin önemli bölümünü enerji verimliliği, elektrifikasyon ve yeşil dönüşüme katkı sağlayan diğer yatırımların oluşturduğunu belirten Renaud-Basso, bu alandaki çalışmaların süreceğini kaydetti.
COP31'İN ODAĞINDA TAAHHÜTLERİN UYGULANMASI OLACAK
COP31'de temel gündem başlıklarından birinin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi olacağını belirten Renaud-Basso, Paris Anlaşması'nın sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefi doğrultusunda ülkelerin önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.
Bu hedeflere ulaşmak için iddialı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Renaud-Basso, taahhütlerin uygulanabilmesi için dünya genelinde büyük ölçekli yatırımlara ve ekonomik dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların iklim hedeflerinin hayata geçirilmesini zorlaştırdığını belirten Renaud-Basso, buna karşın söz konusu gelişmelerin temiz enerji dönüşümünü de hızlandırdığını dile getirdi.
ENERJİ KRİZİ YENİLENEBİLİR ENERJİYE İLGİYİ ARTIRDI
Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tedarik kesintilerinin ardından yaşanan enerji krizinin, birçok ülkede yenilenebilir enerji yatırımlarına ilgiyi artırdığını belirten Renaud-Basso, Türkiye'nin bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığına dikkati çekti.
Mısır gibi özel sektörün yenilenebilir enerji yatırımlarını önemli ölçüde artırdığı ülkelerde de benzer bir eğilim gözlemlediklerini aktaran Renaud-Basso, enerji dönüşümünün jeopolitik dengeleri değiştirebileceğini söyledi.
Renaud-Basso, "Bir bakıma bu durum, enerji jeopolitiğini yeniden şekillendirebilir çünkü fosil yakıtlar açısından yoksul olan bazı ülkeler, yenilenebilir enerji konusunda çok güçlü hale gelebilir ve yeşil enerji ihracatçısı olabilir. Bu ülkeler bölgesel düzeyde gerçek enerji merkezlerine dönüşebilir." diye konuştu.
TÜRKİYE SANAYİSİNİN KARBONSUZLAŞMASI İÇİN 380 MİLYON AVROLUK YATIRIM
EBRD Başkanı Renaud-Basso, Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'na da değindi.
Platformun özel sektör şirketlerini, çok taraflı kalkınma bankalarını, özel sektör yatırımcılarını ve uygun koşullu finansmanı bir araya getirdiğini belirten Renaud-Basso, yüksek düzeyde kirliliğe neden olan sektörlerde enerji verimliliğini artırmak ve yeni teknolojilere yatırım yapmak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.
Türkiye'nin bu platformu hayata geçiren ilk ülke olduğunu vurgulayan Renaud-Basso, platform kapsamında şimdiden yaklaşık 380 milyon avroluk yatırım gerçekleştirildiğini bildirdi.
DEMİRYOLLARINA DA YATIRIM YAPILACAK
EBRD'nin Türkiye'deki yeni yatırım alanlarından birinin de demiryolları olacağını açıklayan Renaud-Basso, bu alandaki yatırımların elektrifikasyona katkı sağladığını belirtti.