EBRD’den Nakkaş Otoyol Yatırım’a 240 milyon avroluk kredi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yapılan açıklamaya göre, A/B şeklinde sağlanacak finansman paketi, 195 milyon avro EBRD kredisi ve Bank of China'ya sendike edilen 45 milyon avrodan oluşacak.

Toplamda 240 milyon avroluk finansman, Nakkaş Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ'ye, Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir Otoyol projesi için sağlanacak.

Projenin tamamlanmasıyla İstanbul'daki trafik yoğunluğunun azaltılması, bölgedeki sanayi bölgelerinin birbirine bağlanarak ekonomik faaliyete katkıda bulunması ve mevcut yollar arasındaki bağlantıların kolaylaştırılması hedefleniyor.