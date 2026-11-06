EBRD’den Türkiye’ye rekor yatırım

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, Türkiye'nin "yeşil yatırımları" gerçekten benimseyen bir gelişmekte olan piyasa olduğunu belirterek, Türkiye'de bu yıl halihazırda 2,5 milyar euro yatırım gerçekleştirdiklerini ve bu yatırımların yıl sonunda 2,7 milyar euroyu aşarak rekor seviyeye ulaşmasını beklediklerini açıkladı. COP31 Başkanı Türkiye'nin farklı bakış açılarını bir araya getirme ve müzakere konusunda oldukça başarılı bir ülke olduğunu belirten Renaud-Basso, "Bu miktarın 1,7 milyar eurosu şimdiden yeşil projelere ayrıldı. Bu projelerin de önemli bir bölümünü enerji verimliliği, elektrifikasyon ve yeşil dönüşüme katkıda bulunan diğer projeler oluşturuyor. Bu alandaki çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" bilgisini paylaştı.

KARBONSUZLAŞMA PLATFORMU

Türkiye'nin öncülük ettiği ilginç bir projeyi hayata geçirdiklerini ve Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu'nu oluşturduklarını anlatan Renaud-Basso, şöyle devam etti: "Bu platform, özel sektör şirketlerini, çok taraflı kalkınma bankalarını, özel sektör yatırımcılarını ve uygun koşullu finansmanı bir araya getiriyor. Amaç, bu yüksek düzeyde kirliliğe neden olan sektörlerin enerji verimliliğini artırmalarına ve benzeri iyileştirmeler yapmalarına yardımcı olmak için yeni teknolojilere ve yeni yaklaşımlara yatırım yapmak. Bunu yapan ilk ülke Türkiye oldu. Bu platform kapsamında şimdiden yaklaşık 380 milyon euroluk yatırım da gerçekleştirildi."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör