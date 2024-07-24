EBRD’nin Türkiye yatırımları 20 milyar euroyu aştı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner, bankanın Türkiye'deki toplam yatırımlarının 20 milyar euroyu aştığını açıkladı. Tuerkner, "Bu, bankamızla ülkedeki ortaklarımız arasındaki işbirliğinin gücünü ve zor zamanlarda bile Türkiye ekonomisinin potansiyeline olan uzun vadeli bağlılığımızı ve inancımızı yansıtıyor" dedi. Tuerkner, Türkiye'de özel sektörün oldukça canlı olduğunu ve büyüme, yenilikçilik ve kalkınma için güçlü bir iştahı bulunduğunu dile getirdi. Bu dinamizmin, girişimcilik ruhunda ve çeşitli sektörlerde görülen sürekli ilerleme dürtüsünde kendini gösterdiğini söyleyen Tuerkner, ekonomik ortamın önemli zorluklar içerdiğini kabul etmek gerektiğini dile getirdi.Yatırım ortamı ve düzenlemelerde öngörülebilirliğin kritik olduğunu aktaran Tuerkner, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki deneyimlerimden çıkardığım en önemli derslerden biri, Türk özel sektörünün bu zorluklara uyum sağlama konusundaki olağanüstü kapasitesi. Yerel işletmelerin sergilediği çeviklik ve dayanıklılık takdire şayan. Ancak, sürekli ve şiddetli ekonomik dalgalanmalarla karşı karşıya kalındığında bu nitelikler tek başına yeterli olmayabilir. Bu noktada bizim gibi uluslararası yatırımcıların rolü büyük önem kazanıyor. Varlığımız ve finansal desteğimiz, Türkiye ekonomisinde istikrar ve ilerlemenin teşvik edilmesi için önemli. İhtiyaç duyulan sermaye ve uzmanlığı sağlayarak, boşlukların kapatılmasına yardımcı oluyoruz."