Eczacılar artışlardan aynı oranda yararlanacak

Sağlık Bakanlığı, eczacıların kur farkından dolayı gelir kaybı yaşamamaları için düzenleme yaptı. Buna göre, ilaç fiyatlarında kur güncellemelerine bağlı yaşanan artışlar eczacıların kâr oranlarına da yansıtılacak. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, düzenlemenin sadece beşeri imal ürünlerini değil, ithal ilaçları da kapsadığı ifade edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye ilişkin yapılan açıklamada, ilaç fiyatlarının dönemsel euro kuru değişikliğine bağlı ve 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğ'e göre her yıl güncellendiği belirtildi. Bu güncellemenin, bir önceki yılın ortalama euro değerinin belirli bir yüzdesi esas alınarak yapıldığı kaydedilen açıklamada, güncel değerin, diğer ülkelerde olduğu gibi bütçe disiplini çerçevesinde belirlendiği ifade edildi.