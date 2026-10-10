Edirne’den Çerkezköy’e hızlı tren dönemi: 4,5 saatlik yolculuk 54 dakikaya indi

Elektrikli altyapısıyla hizmet veren ve saatte 200 kilometre hıza ulaşabilen hızlı tren, 221 yolcu kapasitesiyle Edirne ulaşımında yeni bir dönemin kapısını araladı. Edirne'den hareket eden trenin 54 dakikada Çerkezköy'e ulaşması, bölge ulaşımında zaman tasarrufu ve konforu bir araya getirerek vatandaşlara modern bir seyahat imkânı sunuyor.

Bölge ulaşımına yeni bir soluk getirmesi beklenen hat, Edirne ile İstanbul arasındaki ulaşımı kolaylaştırma hedefiyle öne çıkarken, hızlı trenin ilk yolcuları da yaşadıkları heyecanı ve memnuniyeti paylaştı.