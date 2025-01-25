Eety: Ek masraflar olmadan esnek ve uygun fiyatlarla iletişimde kalın

Avusturya'daki yaklaşık 125.000 Türk vatandaşının 40.000'i yalnızca Viyana'da yaşıyor. Avusturya'da, Türk kökenli çeyrek milyondan fazla insan bulunuyor. Eety, arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla sınırların ötesinde de iletişimde kalmanız için ideal tarifeler sunar. Hem Avusturya içinde hem de Avusturya'dan Türkiye'ye dahil olan ücretsiz dakikalar sayesinde. Bağlantı, aktivasyon ücreti veya servis ücreti olmadan uygun fiyatlı hazır kart tarifeleriyle, önde gelen Avusturya telekomünikasyon sağlayıcılarından biri olan Drei'nin kendi markası olan eety, bir indirim marketinin uygun fiyat yapısını premium bir sağlayıcının üstün ağ kalitesiyle birleştirir.

Eety'nin avantajları:

Servis ücreti yok

Kolay numara taşıma

Aktivasyon ücreti yok

Roaming imkanı

Adil, ek maliyet olmadan, tam maliyet kontrolü ve esneklik.

Eety tarifeleri, sözleşme yükümlülüğü olmadan adil hazır kart tarifeleri sunarak her zaman tam maliyet kontrolü ve esneklik sağlar. Drei'nin üstün ağ kapsama alanı sayesinde, eety müşterileri sadece Avusturya'da değil, ülke sınırlarının ötesinde de güvenilir bir şekilde telefonla konuşabilir, sohbet edebilir ve internete girebilir. Bu yüzden eety, gençler ve öğrenciler için birinci tercih olmanın yanı sıra, sıkça yurtdışındaki akraba ve arkadaşlarıyla konuşanlar için de idealdir.

Avrupa Birliği içindeki iletişimler için en iyi seçenek, 5G hızıyla daha hızlı gezinme ve indirme sağlayan eety TOP 5G tarifesi. 14,90 Euro/30 gün kapsamında Avusturya ve diğer AB ülkelerinde 1.000 dakika, Avusturya genelinde 50 GB (19,2 GB'ı AB'de) ve ayrıca Avusturya'dan AB'ye 200 dakika. Daha fazla bilgi için www.eety.at/shop/tarif-top-5g/

Özellikle cep telefonunda veri kullananlar için: eety Flat XL, akıllı telefonlar için internet tarifesi. Neredeyse tüm işlemleri veri kotanız üzerinden tamamlamak için ideal. Limitsiz gezinme, akış ve örneğin WhatsApp üzerinden aramalar veya mesajlar için. Ek olarak, 200 konuşma dakikası da dahildir. Flat XL, 24,90 Euro/30 gün. Daha fazla bilgi için https://www.eety.at/shop/tarif-flat-xl/

ÖZELLİKLE TÜRK KÖKENLİ TOPLULUK İÇİN:



Eety Connect L, yalnızca 9,99 Euro/30 gün, Avusturya'dan Türkiye sabit hatlarına 320 uluslararası dakikayı ve Türkiye mobil hatlarına 60 dakikayı içerir. Daha fazla bilgi için www.eety.at/shop/tarif-connect-l/

Eety Connect XL Plus, 14,90 Euro/30 gün, Avusturya'dan Türkiye sabit hatlarına 800 uluslararası dakika ve Türkiye mobil hatlarına 100 dakika içerir. Daha fazla bilgi için www.eety.at/shop/tarif-connect-xl-plus/

FİKRİNİZİ DİLEDİĞİNİZ GİBİ DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ

Tarifiniz artık size uygun değilse, eety tarifinizi aylık olarak değiştirebilirsiniz – ücretsiz, daha büyük veya daha küçük bir tarifeye geçiş yapsanız bile. Ayın sonuna kadar çok gün var ama veri kotanız bitti mi? Endişelenmeyin, hızlı bir çözüm yolda. Sadece bir ek internet paketi satın almanız yeterli, bu 30 gün boyunca geçerli olacak ve sizi günlerce internetsiz kalmaktan kurtaracak.

EETY TARİFELERİ NEREDE BULUNUR?



Birçok süpermarkette, benzin istasyonlarında, bayilerde, perakendecilerde ve online olarak www.eety.at adresinde.