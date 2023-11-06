“Efsane Kasım” kampanyaları yurtdışına taşınıyor

Trendyol, kasım kampanyaları öncesi binlerce iş ortağı ile 'İş Ortağı Zirvesi' etkinliğinde bir araya geldi. Şirket bu yıl kasım kampanyalarını Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman pazarlarına da taşıyacak. Trendyol, kasım ayına özel olarak, stok alımlarını destekleyerek iş ortaklarının daha fazla hacim yapmalarını sağlamak amacıyla erken ödeme özelliği ile birtakım finansal destekleri de hayata geçirdi. 30 milyondan fazla müşterileri olduğunu, istihdam etkisinin de 2 milyon kişiyi aştığını anlatan Trendyol Grubu CEO'su Erdem İnan, "Kasım, satıcılarımızın işlerini büyütebildiği, müşterilerimizin de avantajlı alışveriş yapabildiği bir dönem. Kasım kampanyalarında Trendyol ekosistemini büyütme hedefimizle, her yıl olduğu gibi bu yıl da satıcılarımızın işlerini büyütmelerine önemli katkılar sağlayacağız. E-ticarette başarının ekosistemi büyüterek mümkün olacağına inanıyoruz. Bu nedenle kampanya hacmimizin yaklaşık yüzde 95'ini satıcılarımızla birlikte yakalıyoruz. Kısa zamanda hep birlikte bir Trendyol yarattık. Gelecek 3 yıl içinde satıcılarımızla birlikte bir Trendyol daha yaratacağız. Dolayısıyla satıcılarımıza da iş hacmini kısa sürede 2 kat büyütme potansiyeli sunuyoruz" dedi.