Eft İptal Etme Nasıl Yapılır? Eft İptal Edilir Mi, Para Transferi Talimatı Nasıl Geri Alınır?

Farklı bankalar arasında para transferi işlemine EFT denir. EFT iptal edilir mi, sorusu yanlış bir kişiye para transferi yapıldığını akıllara getirir. EFT nasıl iptal edilir, dediğimizde yanlış bir meblağ gönderdiğimizi fark etmiş olabileceğimizi düşünürüz. EFT iptal etme nasıl yapılır, sorusuna mesai saatinde veya mesai saati dışında farklı işleyiş olduğu yanıtını veririz. EFT iptal etme süresi ne kadar, dediğimizde banka yoğunluğuna göre değişebileceği yanıtını veririz. Bu işlem bir haftayı bulabilir.

EFT İptal Etme Nasıl Yapılır?

Tam adı Elektronik Fon Transferi olan para transfer teknolojisi, farklı bankalar arasında para aktarımı yapmak için kullanılıyor. Yani bir kişi, EFT ile farklı bir bankada hesabı olan kişilere veya kendisinin farklı bankadaki hesabına para gönderimi yapabiliyor. Birinci aşama, transfer işlem onayından sonra az bir süre içinde EFT Bankanın Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmaz ve gönderilen para beklemede kalır. Bu süre içerisinde zaman geçmeden EFT'nin iptali kolayca yapılabilir. İptal için en hızlı yöntem müşteri temsilcisi ile görüşülerek EFT iptalinin yapılmasıdır ya da EFT işlemi yaparken kullanılan ekranda işlem bitirilmemiş ise para transfer menüsünden EFT İptal seçilerek iptal gerçekleştirilebilir.

İkinci aşama, yapılan hata para aktarımı gerçekleştikten sonra fark edilirse, kullanılan bankacılık kanalı EFT iptali gerçekleştirilemez, EFT iadesi için talepte bulunulması gerekir. İşlem yapılan bankanın müşteri temsilcisi ile görüşülerek gönderilen paranın bloke edilmesi sağlanır. Daha sonra, müşteriden banka şubesi ya da çağrı merkezi aracılığıyla dilekçe vermesi istenir. Dilekçe sayesinde, karşı banka müşterisinden alacağı onay ile parayı iade eder. Onay alınamaması durumunda transfer edilen para iade edilmeyecektir. Bu durumda yasal yollara başvurulması gerekmektedir.

EFT İptal Edilir Mi, Para Transferi Talimatı Nasıl Geri Alınır?

EFT işleminin karşı tarafın hesabına yansımadan önce iptal edilmesi mümkündür. Eğer mesai saatleri dışında EFT işlemi yaptıysanız, bu işlem doğrudan karşı tarafın hesabına yansımaz. Söz konusu işlem, ileri tarihli EFT işlemi olarak geçmektedir. Böyle bir durum yaşadığınız takdirde bankanızı arayarak yaptığınız işlemin iptalini talep edebilirsiniz. Banka görevlisinin yönlendirmelerinin ardından EFT ile gönderdiğiniz tutar hesabınıza iade edilir.

EFT mesai saatleri dışında yapılmışsa iptali kolaydır. Çünkü bu işlemin gerçekleşmesi için mesai saatinde olmanız gerekir. İşlem tamamlanmadan müşteri hizmetlerin veya mobil bankacılığı kullanarak iptal işlemi yapmak çok kolaydır. Fakat mesai saati içindeyseniz para karşı tarafın hesabına düşer ve para transferi yapılan kişinin onayı olmadan bu işlem yapılamaz.