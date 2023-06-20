EGD’den Sabah’a iki ödül birden

EkonomiGazetecileri Derneği (EGD) tarafından bu yıl 15'incisi düzenlenen Ekonomi Basını Başarı Ödülleri'nde Sabah'a iki ödül birden geldi. Gazetemiz muhabirlerinden Betül Alakent "Özelde öğretmen maaşı bakıcı maaşının altında" haberi ile Namık Ahıska Özel Ödülü'ne layık görülürken, sayfa tasarımcımız Seçil Kaya ise "Putin'den kaçarken kömüre tutundular" haber tasarımı ile Barış Bektaş Grafik Tasarım Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Yılın ekonomi programı ödülünü ise aPara'da yayımlanan "Bize sorun" programı ile Faruk Erdem aldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende 14 dalda ödül verildi. Açılış konuşması EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç tarafından yapıldı. Trendyol Kurumsal İletişim Müdürü Bilgen Altınok, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, Bulls GSYO Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ve iletişimci Tanyel Yılmaz törene sponsor temsilcileri olarak katıldı.Etkinlik İTO katkıları, Trendyol'un altın, Turkcell'in iletişim, Bulls GSYO'nun gümüş ve Nadir Metal'in destek sponsorluğunda düzenlendi. TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Öner Çelebi, TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve çok sayıda birlik ve dernek başkanının katıldığı gecenin açılışında konuşan EGD Başkanı Erçin, ödül başvurularının 29 kişilik jürinin ön oylamasına tabi tutulduğunu, ardından en yüksek puan alan haberlerin istişare sonucu değerlendirilerek kazananların belirlendiğini not etti.