Ege Bölgesi Türkiye’nin dış ticaretinde kritik rol oynuyor! 8 milyar doları aştı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık tarihi boyunca ihracatçı kimliğiyle öne çıkan, Türkiye'ye ihracatı öğreten Ege Bölgesi, 2023 yılının 10 aylık döneminde 25 milyar 796 milyon dolarlık ihracat yaparken ithalatı 17 milyar 683 milyon dolarda kaldı. Ege Bölgesi 10 aylık dönemde 8,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verirken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 146 oldu.



Ege Bölgesi'nin 2022 yılı ocak-ekim döneminde ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 143 olarak kayıtlara geçmişti. Ege Bölgesi'nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 3 gelişim gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre; Ege Bölgesi Cumhuriyetimizin 100. yılının 10 aylık döneminde 43,5 milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşırken, Ege Bölgesi'ndeki 9 ilde dış ticaret fazlası vermeyi başardı.



İZMİR'İN 10 AYLIK DIŞ TİCARET HACMİ 25 MİLYAR DOLARI AŞTI



Ege Bölgesi'nin ihracat ve ithalatta amiral gemisi İzmir 2023 yılının 10 aylık döneminde 14 milyar 196 milyon dolarlık döviz getirisiyle Türkiye'de en çok ihracat yapan ikinci il konumunu korurken, aynı zaman aralığında ithalatı 10 milyar 845 milyon dolar şeklinde gerçekleşti. İzmir her 100 dolarlık ithalatına karşılık 131 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi. İzmir'in dış ticaret hacmi 25 milyar 41 milyon dolara ulaştı. İzmir'in ihracatında öne çıkan sektörler 1 milyar 782 milyon dolarla kimya, 1 milyar 325 milyon dolarla çelik-demir ve demir dışı metaller, 1 milyar 146 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü oldu.



MANİSA 1 MİLYAR 601 MİLYON DOLAR DIŞ TİCARET FAZLASI VERDİ



Türkiye'de en çok ihracat yapan iller sıralamasında sekizinci basamağın sahibi, elektrik-elektronik, iklimlendirme, otomotiv endüstrisi ve gıda sektörlerinin güçlü ihracatta güçlü olduğu şehzadeler şehri Manisa, 2023 yılının 10 aylık diliminde 2 milyar 972 milyon dolar ithalata karşılık 4 milyar 573 milyon dolarlık ihracat yapmayı başardı. Manisalı ihracatçılar 1 milyar 601 milyon dolarlık dış ticaret fazlalığı sağladı.



DENİZLİ'NİN İHRACATINDA HAZIR GİYİM LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ



Ev tekstilinin başkenti Denizli 2023 yılının ocak - ekim döneminde 3 milyar 487 milyon dolarlık mal ihracatı yaparken, ithalatı 1 milyar 938 milyon dolar olarak kayıtlarda yerini aldı. Denizli'nin 10 aylık dış ticaret fazlası 1 milyar 550 milyon dolar olarak göze çarparken, ihracatta lider sektör 2023 yılında kan kaybı yaşamasına rağmen 932 milyon dolarlık performansla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü oldu. Elektrik ve elektronik sektörü 679 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller sektörü 494 milyon dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı.



3 İL MİLYAR DOLAR SINIRINDA



Ege Bölgesi illeri Aydın, Balıkesir ve Muğla 10 aylık performanslarına göre 2023 yılı sonunda 1 milyar dolar sınırını geçme sinyalleri veriyor.

Aydın, 533 milyon dolarlık ithalata karşılık 938 milyon dolar ihracat yaptı. Her 100 dolarlık ithalatına 176 dolarlık ihracatla cevap veren Aydın, Ege Bölgesi'nde 1 milyar dolar barajını aşmaya en yakın il konumunda. Aydın'ın ihracatına en çok katkı veren ilk üç sektör 147 milyon dolarla madencilik, 124 milyon dolarla kuru meyve ve 122 milyon dolarla otomotiv endüstrisi şeklinde sıralandı.



Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün 575 milyon dolarlık ihracatla açık ara lider olduğu Muğla 2023 yılının ocak - ekim döneminde 912 milyon dolar ihracat performansı ortaya koydu.



2022 yılında 1 milyar 14 milyon dolarlık ihracata imza atarak tarihinde ilk kez 1 milyar doları aşan Muğla ithalatta da 384 milyon dolarlık bir performans sergiledi. 528 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Muğla'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 237 olarak gerçekleşti. Muğla'da madencilik sektörü 103 milyon dolar, hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 53 milyon dolar ihracata imza attı.



Ege Bölgesi'nde ihracatta 1 milyar doları geçme potansiyeline sahip illerin sonuncusu Balıkesir. Balıkesir 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde 605 milyon dolarlık ithalata karşılık 896 milyon dolarlık ihracat yaptı. Balıkesir'in ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 148 olurken, elektrik ve elektronik sektörü ihracatını yüzde 130 artırarak 115 milyon dolardan 266 milyon dolara çıkararak Balıkesir'de ihracatta lider sektör konumuna yükseldi. Balıkesir'de, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 141 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 73 milyon dolar ihracat başarısı gösterdi.



Mermerin başkenti Afyonkarahisar 2023 yılının ocak - ekim döneminde 84 milyon dolarlık ithalat yaparken, ihracatı 277 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Afyonkarahisar yüzde 329'luk ihracatının ithalatı karşılama oranıyla Ege Bölgesi'nde rekortmen olurken, bu rekora en büyük katkıyı 174 milyon dolarlık ihracat performansıyla madencilik sektörü sağladı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörü 16 milyon dolarlık ihracat yaparken, kimya sektörü 13 milyon dolar ihracat kayda aldı.



Uşak, 208 milyon dolar ithalatına karşılık 262 milyon dolar ihracat seyrini ortaya koyarken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 126 şeklinde gerçekleşti. Uşak'ta tekstil sektörü 70 milyon dolarlık ihracatla lider olurken, tekstil sektörünü 55 milyon dolarlık tutarla halı ve 35 milyon dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller izledi.



Porsonel ihracatının başkenti Kütahya 2023 yılının 10 aylık diliminde 111 milyon dolarlık ithalat yaparken, 254 milyon dolar ihracata imza attı. Kütahya'nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 229 olurken, çimento cam ve seramik sektörü 190 milyon dolarlık ihracatla açık ara liderliğini sürdürdü. Kütahya'nın ihracatında ikinci sektör 68 milyon dolarla demir ve demir dışı metaller sektörü, üçüncü sektör 17 milyon dolarla kimya sektörü şeklinde sıralandı.



ESKİNAZİ: BÜYÜMEYE POZİTİF KATKI VERMEK İSTİYORUZ



Ege Bölgesi'nin tarih boyunca ihracatçı kimliğiyle öne çıktığının altını çizen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2023 yılının 10 aylık diliminde de Ege Bölgesi'nin bu karakterini ortaya koyduğunu ve 8,1 milyar dolar dış ticaret fazlası verdiğini dile getirdi.



2023 yılına girerken hedeflerini mevcudu korumak olarak belirlediklerini hatırlatan Eskinazi, "Türk ihracatçıları olarak pandemi sonrasında güzel bir ivme kazanmıştık. Avrupa ve Amerika pazarları tedariklerinde Türkiye'yi önceliklendiren bir pozisyon almaya başlamıştı. 2021 yılında işler iyi giderken, dünyadan ayrışan ekonomi politikamız, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan enerji maliyetleri ve küresel ekonomideki resesyon işleri tersine döndürdü. Finansmana erişimde yaşadığımız zorluklar, yüksek enflasyon ve enflasyon oranında artmayan ve düşük kalan döviz kuru Türk ihracatçısının sermayesini eritti ve fiyat tutturamaz hale geldik. Türk ihracatçısı gelen siparişleri bile fiyat tutturamadığı için kabul edemez noktaya geldi. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Türk ihracatçısı 2023 yılında 2022 ihracat seviyesini yakalayarak büyük bir başarı gösterdi. Bu tablo böyle devam ederse korkarım 2024 yılında mevcudu korumak mümkün olmayacak. İhracattaki yüzde 10 artış hedefimize ulaşmak için ihracatçılarımızın yollarındaki taşların temizlenmesi gerekiyor. İhracatçılar olarak büyüme rakamlarına yeterli katkıyı koyamamaktan dolayı mutsuzuz" şeklinde konuştu.