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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Ege’nin ilk Bilim Merkezi Teknofest’te 3’üncü oldu

Betül ALAKENT Betül ALAKENT
Ege’nin ilk Bilim Merkezi Teknofest’te 3’üncü oldu
Manisa'nın Yunusemre Belediyesi, eğitim ve bilime yaptığı yatırımlarla da dikkatleri üzerine çekiyor. İlçe merkezindeki Millet Çarşısı'nda Türkiye Teknoloji Tanıtım (T3) Vakfı ve TÜBİTAK ortaklığıyla hayata geçirilen Bilim Yunus Emre'yi Turkuvaz Yazarları'na gezdiren Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, merkezin 1 Kasım 2022'de hizmete açıldığını söyledi. Başkan Çerçi, "İçinde astronomi, havacılık ve uzay, teknoloji, matematik, tarım teknolojileri, girişimcilik, doğa bilimleri, tasarım ve deneyap atölyelerinin bulunduğu bilim merkezimizde bugüne kadar 42 bin çocuğumuz eğitim aldı" dedi.



Bilim merkezinin kısa sürede çok büyük başarılara imza attığını anlatan Başkan Çerçi, "Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla 3. İzmir'de gerçekleştirilen Teknofest Teknoloji ve Havacılık Festivalinde Deneyap Mekeathon yarışmasında finale kalan öğrencilerimiz üçüncülük alarak derece elde ettiler" diye konuştu. Başkan Çerçi, bilim merkezinin Ege bölgesindeki ilk ve tek merkez olduğunu kaydetti. Millet Çarşısı hakkında da bilgi veren Çerçi, "Meslek edindirme kurslarında kadın kursiyerlerimizin ürettikleri el emeği göz nuru ürünleri burada satışa sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
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Ege’nin ilk Bilim Merkezi Teknofest’te 3’üncü oldu
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