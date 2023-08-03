Eğitim turizminden 4.5 milyar dolarlık katkı

Türkiye'de 182 ülkeden 300 bini aşkın uluslararası öğrenci var. Türkiye bu rakamla Avrupa'da ilk beşte, dünyada ise ilk 10'da. Türkiye'nin eğitim turizminde 5 yıl içinde dünyada ilk beşe gireceğini belirten İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Ömer Ceran, "Türkiye'de uluslararası öğrenciler için ciddi bir altyapı yatırımı var. Bu kapsamda önümüzdeki 5 yılda Türkiye'nin 500 bin uluslararası öğrenci sayısına ulaşacağını ön görüyoruz" dedi.Bir uluslararası öğrencinin turizm gelirine yılda ortalama 15 bin dolar katkı sağladığını söyleyen Ceran, "Turizm gelirlerine eğitim turizminden yılda ortalama 4.5 milyar dolarlık katkı sağlanıyor" diye konuştu. Ceran, "Geçtiğimiz sene doluluk oranımız yüzde 99'du Bu sene hedefimiz yüzde 100 doluluk oranıyla 2023-2024 eğitim öğretim yılına başlamak" diye konuştu. Ceran sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye'deki en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biriyiz. Uluslararası öğrencilerle milyarlarca dolar ülkemize giriyor. Nasıl turizm bacasız sanayi ise eğitim alanında da uluslararası öğrenciler turizm ile kıyaslanabilir."Yıllık fiyat artışlarını TÜFE oranına göre belirlediklerinin altını çizen Ceran, "Yaşadığımız enflasyonist ortamda aileleri daha da zora sokmak istemiyoruz" dedi. Ceran, üniversitenin ücretlerini topluma hitap edecek şekilde belirlediklerini ve ailelerin ödeyemeyeceği çok uçuk fiyatlarla yola çıkmadıklarını vurguladı. Ceran, "Fiyatlar ne kadar yükselirse taban puanların o kadar düşeceğine inanıyoruz. Hem yüksek puanlar alıp hem de ücret ödeyecek öğrenci sayısı düşeceği için sınıflardaki homojenite bozuluyor. Derece yapmış; Türkiye 100.'sü olmuş öğrenciyle 100 bindeki öğrenci aynı sınıfta oluyor. Bu bizim eğitim anlayışımıza aykırı" ifadelerini kullandı.İstanbul Medipol'de uluslararası öğrencilerin lisans programlarına kabulü için; SAT, ACT, ABITUR gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlardan yüksek puan almaları ya da lise diplomalarından yüksek puanlara sahip olmaları şartı aranıyor.