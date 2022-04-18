Eğitim uçuşları kamera ile izlenecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) kaza ve ciddi olayların incelenme sürecinin uzamasının önlenmesi ve uçuş emniyetinin en kısa sürede sağlanması için, pilotaj eğitim uçuşlarında kullanılan hava araçları ve özel pilot lisansı ile gerçekleştirilen uçuşlarda kullanılan tüm hava araçlarına uçuşun başlangıcından sonuna kadar görüntü alabilen kamera sistemleri takılmasını kararlaştırdı. SHGM tarafından yayınlanan 'Hava araçlarına görüntü kayıt sistemi takılması' genelgesine göre; takılacak kamera sistemleri uçaktaki kişileri ve uçuş kritik cihazların değerlerini görebilecek şekilde konumlandırılacak.

GÖRÜNTÜLER 4 AY SAKLANACAK

Yapılan her uçuştan sonra kayıt altına alınan uçuşların arşivlenmesi ise 4 ay süre ile onaylı eğitim organizasyonları tarafından yapılacak.Uçuş yapacak pilot ve pilot adaylarına, uçakta kamera kaydı alındığına dair imza karşılığında bilgilendirme yapılacak ve bu bilgilendirmeler ilgili pilotların dosyalarında saklanacak.Kameranın konumlandırılacağı yerin seçimi insan faktörleri göz önünde bulundurularak uçuş emniyetini etkilemeyecek şekilde yapılacak ve 1 adet kamera takılması yeterli olacak. Hava araçlarına kamera sisteminin takılması 30 Ağustos 2022 tarihine kadar tamamlanacak