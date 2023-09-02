Egzoz muayenesiz 1 milyon araca ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yurt genelinde egzoz muayenesi yaptırmayan araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 1 milyon araca idari para cezası kesildi. Bakanlık tarafından 81 ilde hayata geçirilen Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) uygulaması ile araçlara yönelik incelemeler aralıksız sürerken, egzoz muayenesi yaptırmamanın cezası 6 bin 275 lira olarak dikkat çekiyor.Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Temiz bir hava, sağlıklı bir dünya için Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi EGEDES'i 81 şehrimizde uygulamayı sürdürüyoruz. EGEDES ile trafikten kaynaklı hava kirliliğinin önüne geçmek için egzoz emisyon muayenesi yaptırmayan araçları trafikte tespit ediyoruz. Yaptığımız denetimlerde egzoz emisyon ölçümü yaptırmayan yaklaşık 1 milyon araca idari yaptırım uyguladık" dedi.