Ek MTV için süre 6 Eylül’e uzatıldı

EK Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) 31 Ağustos'ta dolacak birinci taksit ödeme süresi, 6 Eylül gün sonuna kadar uzatıldı. Ek MTV'yi ödemeyen, trafikten çekme, hurdaya ve yurtdışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemini gerçekleştiremeyecek.6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen illerde deprem tarihi itibarıyla kayıtlı ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den istisna tutuluyor. Yeniden yapılandırma olarak bilinen 7440 sayılı Kanun'un sağladığı haklardan yararlanmak için de son tarih 31 Ağustos. Değerli Konut Vergisi'nin ikinci taksiti de 31 Ağustos'a kadar ödenebilecek.