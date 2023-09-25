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Giriş Tarihi: 26.9.2023

Ek MTV ödemelerine yüksek katılım

Ek MTV ödemelerine yüksek katılım
6 Şubat'ta 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgenin finansman ihtiyacını karşılanması üzere "milli seferberlik" kapsamında getirilen ek MTV ödemelerinde ilk taksit tahsilat rakamları belli oldu. Ek MTV'nin, 2023 yılı Ağustos ve Kasım aylarında iki eşit taksitte ödenmesine yönelik düzenleme yapılmıştı. 22 Eylül 2023 itibarıyla ilk taksit döneminde 9 milyon 919 bin 966 taşıt için 13 milyar 157 milyon 597 bin 71 lira ek MTV ödendi.

% 87'Sİ TAHSİL EDİLDİ
Böylece ilk taksit dönemi itibarıyla beklenen tahsilatın yüzde 87'si gerçekleşmiş oldu. İkinci taksiti kasım ayında ödenecek ek MTV'den 2 taksitte toplam 30 milyar lira gelir elde edilmesi hedefleniyor. 13.2 milyar liralık tahsilat ile hedeflenenin yüzde 43.8'i ödenmiş oldu.
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Ek MTV ödemelerine yüksek katılım
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