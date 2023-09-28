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Giriş Tarihi: 28.9.2023 10:43

Ek MTV’de karar günü

Anayasa Mahkemesi (AYM), ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuruyu bugün Genel Kurul’da görüşecek.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Ek MTV’de karar günü

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak üzere bir defaya mahsus olmak üzere ek Motorlu Taşıtlar Vergisi uygulanmasına karar verilmişti. Ek verginin, ağustos ve kasım aylarında iki eşit taksit şeklinde tahsil edilmesi kararlaştırılmıştı.

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin iki kez alınmasını öngören düzenlemeyi CHP Anayasa Mahkemesi'ne taşımıştı.

Düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da ilk kez görüşülecek.

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Ek MTV’de karar günü
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