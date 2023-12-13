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Giriş Tarihi: 13.12.2023 10:30

Ekim ayı verisi açıklandı! Toplam ciro endeksi artış gösteri

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre toplam ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 arttı.

AA
Ekim ayı verisi açıklandı! Toplam ciro endeksi artış gösteri

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık bazda yüzde 65,3 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ekimde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 54,6, inşaat ciro endeksi yüzde 98,6, ticaret ciro endeksi yüzde 69,4, hizmet ciro endeksi yüzde 63,5 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde aylık bazda yüzde 4,1 arttı. Ekimde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 2,9, inşaat ciro endeksinde yüzde 4,6, ticaret ciro endeksinde yüzde 4,7 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 4,3 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

Endeksler Aylık değişim Yıllık değişim
Toplam Ciro 4,1 65,3
SANAYİ 2,9 54,6
Madencilik ve taş ocakçılığı 6,7 64,8
İmalat 2,8 54,3
İNŞAAT 4,6 98,6
TİCARET 4,7 69,4
HİZMET 4,3 63,5
Ulaştırma ve Depolama 3,9 44,4
Konaklama ve yiyecek 6,9 92
Bilgi ve iletişim 0,1 85,4
Gayrimenkul 10,4 16,4
Mesleki, bilimsel ve teknik 3,1 87,9
İdari ve destek 5,3 97,2
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Ekim ayı verisi açıklandı! Toplam ciro endeksi artış gösteri
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