Ekmekte fiyat değişmeyecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Bu ay sonuna kadar Türkiye genelinde ekmeğin kilogram fiyatının 50 liranın üzerinde olmayacağını ifade etmiştik. Asgari ücrette yeni bir fiyat belirleninceye kadar ekmekte bir fiyat değişikliği söz konusu değil. Yıl sonunda yapılacak artışın da makul olması konusunda bugüne kadar nasıl hassas davrandıysak yine davranacağız" dedi. Ülkedeki buğday üretimi ve kalitesinden dolayı un fiyatlarında ciddi bir yükselme olduğunu söyleyen Balcı, ekim başından önce alınan unun çuval fiyatının 630 lira olduğunu, söz konusu ay içinde bu fiyatın 820 lira bandına çıktığını bildirdi. Balcı, "Ekmekte yalnızca unda değil, diğer girdilerde de artışlar meydana geldiği için ilgili bakanlıkların sektörü toplayarak görüşme yapması gerektiğini ve bu ay içinde bir fiyat değişikliği olmayacağını ifade ettik" diye konuştu.Balcı, vatandaşın temel gıda ürünü olan ekmek konusunda herkesin yıl sonuna kadar kârından fedakârlık yapması gerektiğine dikkati çekti. Balcı, şunları kaydetti: "Temel gıda maddesi olduğu için ekmek fiyatı konusunda çok hassas davranıyoruz. Gerek biz gerek bakanlıklar ne gerekiyorsa o yapıldı fiyat konusunda. Bu hassasiyeti de göstermeye devam ediyoruz. Yıl sonunda yapılacak artışın da makul olması konusunda bugüne kadar nasıl hassas davrandıysak yine davranacağız. Halkımızın da bizi anlayışla karşılayacağını ümit ediyorum."