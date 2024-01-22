EKK toplantısı başladı: Kripto para düzenlemesi masada

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), toplandı. Toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ MASADA

EKK toplantısı başladı. Gündemde kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu ve devlet yardımları yer alıyor

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıda, Kripto Varlık Düzenleme Taslağı, KİT Reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Devlet Yardımlarında Mevcut Durum gibi başlıca konular değerlendirilecek.

Toplantının sonunda yazılı açıklama yapılması bekleniyor.