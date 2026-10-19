Ekonomi yönetimi toplandı! EKK gündeminde üç kritik başlık var

BEŞERİ SERMAYENİN GÜÇLENDİRİLMESİ ELE ALINACAK

Toplantının gündemindeki ilk başlıklardan biri beşeri sermayenin güçlendirilmesi oldu. Bu kapsamda iş gücünün niteliğinin artırılması, eğitim ile istihdam arasındaki uyumun geliştirilmesi ve verimliliğin desteklenmesine yönelik çalışmalar değerlendirilecek.