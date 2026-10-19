Ekonomi yönetimi toplandı! EKK gündeminde üç kritik başlık var

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Ekonomi gündeminin önemli başlıklarının değerlendirildiği toplantıda, iş gücünün niteliğinin artırılması, kamu desteklerinin etkinliği ve ödemeler dengesi istatistiklerindeki değişiklikler öne çıkıyor. Toplantının ardından yapılması beklenen açıklama, ekonomi çevreleri tarafından takip ediliyor.
BEŞERİ SERMAYENİN GÜÇLENDİRİLMESİ ELE ALINACAK
Toplantının gündemindeki ilk başlıklardan biri beşeri sermayenin güçlendirilmesi oldu. Bu kapsamda iş gücünün niteliğinin artırılması, eğitim ile istihdam arasındaki uyumun geliştirilmesi ve verimliliğin desteklenmesine yönelik çalışmalar değerlendirilecek.
NET HATA VE NOKSAN KALEMİ MASADA
Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar oluşturuyor. Bu kapsamda verilerdeki değişikliklerin net hata ve noksan kalemine yansımaları ele alınacak.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılması beklenen açıklamada, gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor.