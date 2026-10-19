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Giriş Tarihi: 19.10.2026 10:04 Son Güncelleme: 19.10.2026 10:20

Ekonomi yönetimi toplandı! EKK gündeminde üç kritik başlık var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında beşeri sermayenin güçlendirilmesi, devlet yardımlarının ekonomiye etkileri ve ödemeler dengesi verilerindeki revizyonların net hata ve noksan kalemine yansımaları ele alınıyor.

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Ekonomi yönetimi toplandı! EKK gündeminde üç kritik başlık var
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Ekonomi gündeminin önemli başlıklarının değerlendirildiği toplantıda, iş gücünün niteliğinin artırılması, kamu desteklerinin etkinliği ve ödemeler dengesi istatistiklerindeki değişiklikler öne çıkıyor. Toplantının ardından yapılması beklenen açıklama, ekonomi çevreleri tarafından takip ediliyor.

BEŞERİ SERMAYENİN GÜÇLENDİRİLMESİ ELE ALINACAK

Toplantının gündemindeki ilk başlıklardan biri beşeri sermayenin güçlendirilmesi oldu. Bu kapsamda iş gücünün niteliğinin artırılması, eğitim ile istihdam arasındaki uyumun geliştirilmesi ve verimliliğin desteklenmesine yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

DEVLET YARDIMLARININ EKONOMİYE ETKİSİ DEĞERLENDİRİLECEK

Kurulda, kamu tarafından sağlanan devlet yardımlarının ekonomik faaliyetlere katkısı da gündeme gelecek. Kamu desteklerinin ekonomiye etkileri ve bu yardımların ne ölçüde etkin kullanıldığı üzerinde durulacak.

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NET HATA VE NOKSAN KALEMİ MASADA

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesini ödemeler dengesi istatistiklerinde yapılan revizyonlar oluşturuyor. Bu kapsamda verilerdeki değişikliklerin net hata ve noksan kalemine yansımaları ele alınacak.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yapılması beklenen açıklamada, gündemdeki başlıklara ilişkin değerlendirmelerin paylaşılması bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#CEVDET YILMAZ #CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİ #EKONOMİ KOORDİNASYON KURULU

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Ekonomi yönetimi toplandı! EKK gündeminde üç kritik başlık var
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