Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor! OVP güncellenecek, bütçe Meclis’e sunulanacak

Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık dönemine ilişkin yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program (OVP) için hazırlıklar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, 2027-2029 dönemini kapsayacak program üzerinde çalışırken, eş zamanlı olarak 2027 yılı merkezi yönetim bütçe teklifine ilişkin hazırlıklar da sürüyor.
EKONOMİNİN 3 YILLIK ROTASI BELİRLENECEK
Eylül ayının ilk haftasında açıklanması beklenen OVP kapsamında enflasyon, büyüme, işsizlik, cari açık, ihracat ve ithalat gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin hedefler belirlenecek.
Programda ayrıca kamu maliyesi, bütçe dengesi, kamu idarelerinin ödenek tavanları ile öncelikli reform alanlarına yönelik politika ve tedbirlerin çerçevesi oluşturulacak.
Küresel, bölgesel ve ulusal ekonomideki gelişmeler dikkate alınarak hazırlanacak OVP ile kamu ve özel sektör açısından öngörülebilirliğin artırılması amaçlanıyor. Program, yıllık uygulamaların sonuçları ve ekonomik koşullardaki değişimler doğrultusunda güncellenebilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ekonomi yönetiminin çalışmalarına ilişkin, "Önümüzde yoğun bir çalışma dönemi var. Ekonomi yönetimimiz bir yandan Orta Vadeli Program'ımızı hazırlarken, diğer yandan Meclis'e sunulacak reformlar üzerinde çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.
FİYAT İSTİKRARI ÖNCELİKLİ HEDEF
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da OVP çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada programın eylül ayının ilk haftasında paylaşılacağını belirtmişti.
Yılmaz, "Eylülün ilk haftası güncellenmiş OVP'yi toplumumuzla inşallah paylaşacağız. Temel önceliğimiz, elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek." demişti.
2027 BÜTÇESİ İÇİN DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
OVP hazırlıklarıyla eş zamanlı olarak 2027 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu teklifi için de çalışmalar devam ediyor.
OVP'de ortaya konulacak temel ekonomik büyüklükler doğrultusunda 2027 yılı bütçe teklifine son şeklinin verilmesi planlanıyor. Bütçe teklifinde 2027 yılına ilişkin gelir tahminleri, gider ödenekleri ve bütçe dengesine yönelik esaslar yer alacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2027 yılı merkezi yönetim bütçe teklifinin 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulması gerekiyor.
Teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda gerçekleştirilecek görüşmelerin ardından yasalaşacak.