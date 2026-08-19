Ekonomide 3 yıllık yol haritası belli oluyor! OVP güncellenecek, bütçe Meclis’e sunulanacak

Türkiye ekonomisinin gelecek üç yıllık dönemine ilişkin yol haritasını belirleyecek Orta Vadeli Program (OVP) için hazırlıklar hız kazandı. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri, 2027-2029 dönemini kapsayacak program üzerinde çalışırken, eş zamanlı olarak 2027 yılı merkezi yönetim bütçe teklifine ilişkin hazırlıklar da sürüyor.