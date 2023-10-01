Ekonomide veri gündemi yoğun

Ekonomiyönetimini, ekim ayı ve yılın son çeyreğinde 12'nci Kalkınma Planı, 2024 yılı bütçesi, birbiri ardına açıklanacak veriler başta olmak üzere yoğun bir gündem bekliyor. 3 Ekim'de Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunum yapması planlanıyor. Aynı gün, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5 artmasını bekliyor. 4 Ekim'de eylül ayı ihracat verileri, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Bursa'da açıklanacak. TÜİK, 10 Ekim'de de ağustos ayı iş gücü istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak.Ekim ayının yanı sıra yılın son çeyreğinde de ekonomi yönetiminin ajandası yoğun olacak. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 2 Kasım'da yılın son enflasyon raporunu açıklaması bekleniyor. Merkez Bankası, 16 Kasım'da da Finansal İstikrar Raporu'nu kamuoyuyla paylaşacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 26 Ekim, 23 Kasım ve 21 Aralık'ta faiz kararı için toplanacak.3 Ekim: Eylül ayı enflasyon rakamları4 Ekim: Eylül ihracat rakamları10 Ekim: Ağustos ayı işsizlik rakamları11 Ekim: Ağustos ayı cari işlemler dengesi26 Ekim: PPK faiz kararı için toplanıyor