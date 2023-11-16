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Giriş Tarihi: 16.11.2023 11:14 Son Güncelleme: 16.11.2023 11:14

Ekonomik ve sosyal destek ödemeleri yapıldı

Ekonomik destek ve sosyal destek ödemeleri hesaplara yattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay 582 milyon lira ödeme yapıldığını duyurdu. Böylece "Ekonomik destek yattı mı? Ekonomik destek parası ne zaman yatacak? Sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak?" soruları da cevap buldu.

AA
Ekonomik ve sosyal destek ödemeleri yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay 582 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocuk politikalarının temelinin aile bütünlüğünün korunması ve çocuğun aile ortamında sağlıklı birey olarak yetiştirilmesi olduğunu belirterek, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED ödemesi verdiklerini ifade etti.

Aile bütünlüğünün korunmasına ve çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerini vurgulayan Göktaş, çocukların ekonomik gerekçeler nedeniyle ailelerinden kopmamasını amaçladıklarını bildirdi.

Kimseyi geride bırakmayan toplum vizyonu anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, "SED ödemesiyle aileleri yalnız bırakmıyoruz. SED ile ailelerin, çocuklarının temel gereksinimlerini ve eğitim giderlerini karşılıyoruz. Bu doğrultuda, SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Kasım 2023 ödemesi olarak toplam 582 milyon lira yatırdık." ifadelerini kullandı.

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Ekonomik ve sosyal destek ödemeleri yapıldı
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