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Giriş Tarihi: 30.5.2024 10:26 Son Güncelleme: 30.5.2024 10:31

Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,8 azalarak 98,2 oldu.

AA
Ekonomik güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. İlgili verilere göre, nisanda 99 olan endeks mayısta yüzde 0,8 azalışla 98,2 oldu.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 0,1 artarak 80,51'e çıktı. Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 1,1 azalarak 102,4'e geriledi. Hizmet sektörü güven endeksi aynı düzeyde kalarak 117,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 3,3 azalarak 111,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 88,3 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylara göre ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024
Ocak 99,5 99,4
Şubat 99,1 99
Mart 98,9 100
Nisan 102,4 99
Mayıs 103,8 98,2
Haziran 101,3
Temmuz 99,4
Ağustos 94,2
Eylül 95,5
Ekim 96,6
Kasım 95,3
Aralık 96,4
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Ekonomik güven endeksi açıklandı
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