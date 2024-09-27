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Giriş Tarihi: 27.9.2024 10:18 Son Güncelleme: 27.9.2024 10:18

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2 artarak 95 oldu.

AA
Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, ağustosta 93,1 olan endeks, eylülde yüzde 2 artarak 95'e yükseldi.

Aynı dönemde tüketici güven endeksi yüzde 2,4 artışla 78,2'ye çıktı.

Reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 1,2 yükselişle 99,2 oldu.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 artarak 112,6'ya, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,5 artışla 110,6'ya yükselirken inşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,2 azalışla 87,8 değerini aldı.

2023-2024 döneminde aylar itibarıyla ekonomik güven endeksi verileri şöyle:

Aylar/Yıllar 2023 2024
Ocak 99,5 99,4
Şubat 99,1 99
Mart 98,9 100
Nisan 102,4 99
Mayıs 103,8 98,2
Haziran 101,3 95,8
Temmuz 99,4 94,4
Ağustos 94,2 93,1
Eylül 95,5 95
Ekim 96,6
Kasım 95,3
Aralık 96,4
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Ekonomik güven endeksi arttı
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