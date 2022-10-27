Giriş Tarihi: 27.10.2022 10:17 Son Güncelleme: 27.10.2022 10:22

Ekonomik güven endeksi Ekim'de yükseliş kaydetti

Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, Eylül ayında 94,3 iken, Ekim ayında %3,0 oranında artarak 97,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 3 artarak 97,1 değerini aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks eylülde 94,3 iken ekimde yüzde 3 yükselerek 97,1 oldu.

Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 5,3 artışla 76,2'ye çıktı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,8 artarak 102'ye yükseldi.